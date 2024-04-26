Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
26 апреля 2024, новость

Уехавшая в США дочь Машкова сделала заявление об отце

Мария Машкова заявила, что больше не нуждается в присутствии отца в своей жизни
Мария Машкова
Мария Машкова | Источник: Legion-Media.ru

Уехавшая в США дочь народного артиста России Владимира Машкова, актриса Мария Машкова отреклась от отца. Об этом пишет «Московский комсомолец» («МК»).

По словам Машковой, она инициировала встречи с отцом долгое время, однако больше не представляет встречу с отцом в своей жизни. «Я почти 40 лет инициировала встречи и очень хотела, чтобы он был в моей жизни, но сейчас — нет», — сказала она. По ее словам, этот период прошел. Машкова также отметила, что артист остался для нее «молодым, усатым, классным парнем».

Ранее Мария Машкова назвала своих родителей рок-звездами. «Как мне повезло, что вы так сильно любили друг друга, когда приглашали меня на эту планету! Чувствую это каждой хромосомой…», — написала Машкова.

После начала специальной военной операции на Украине дочь актеров получила гражданство США и отказалась от отчества отца.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Владимир Машков
Мария Машкова
Мария Машкова
Семен Трескунов
Уехавший из России Трескунов заявил, что гордится Буруновым
Сергей Никитин
Барды Никитины ответили на обвинения в финансировании ВСУ
Кадр из фильма «Воздух»
Раскрыты перспективы голливудских фильмов после возвращения на российский рынок
Мастер и Маргарита
Уехавшие из России актеры не получат гонорары за «Мастера и Маргариту»
Сергей Безруков на открытии 46-го Московского международного кинофестиваля
Стало известно об угрозах желавшим посетить ММКФ иностранным режиссерам
Сергей Никитин
Юнна Мориц захотела запретить Никитиным петь песни на свои стихи
Павел Деревянко
Павел Деревянко заступился за уехавших из России артистов
Ингеборга Дапкунайте
Ингеборга Дапкунайте лишится последнего бизнеса в России
Никита Михалков
Никита Михалков высказался о возможности снять фильм о СВО
Иван Ургант
Минкульт попросили запретить новый фильм с Ургантом
Ольга Будина
Ольга Будина пожаловалась на отсутствие ролей
Во сне ты горько плакал
Поплавская возмутилась возвращением Урганта в кино
Александр Молочников
Экс-супруг Екатерины Варнавы задолжал почти полмиллиона рублей
Валентина Талызина с Лией Ахеджаковой в фильме «Ирония судьбы»
Звезда «Иронии судьбы» резко высказалась о признании Пугачевой иноагентом
Дмитрий Назаров и Ольга Васильева-Назарова
Покинувший Россию актер Назаров признался в тоске по родине
Сергей Безруков
Безруков высказался об «отмене» русской культуры на Западе
Алексей Панин в фильме «Жмурки»
Суд оставил без изменений заочный арест Алексея Панина
Семен Трескунов
Звезда «Ивановых-Ивановых» не может найти работу после эмиграции
Чулпан Хаматова
Хаматова считает, что Козловский пострадал из-за нее
Чулпан Хаматова
«Будешь работать и таксистом»: Хаматова рассказала о переезде из России
Артур Смольянинов
Актер «Современника» обвинил Смольянинова в корысти
Василий Ливанов
Василий Ливанов высказался о Чулпан Хаматовой
Никита Высоцкий
Сын Высоцкого объяснил, почему бард не уехал бы из России
Анатолий Белый
Анатолий Белый оценил свою востребованность в Израиле
Милош Бикович
Милош Бикович прокомментировал увольнение из «Белого лотоса»
Яна Троянова
Яна Троянова хочет оспорить статус иностранного агента
Дмитрий Назаров
Спектакль звезды «Кухни» Назарова отменили в Дубае
Людмила Улицкая
«Современник» отменил показы спектакля по пьесе Людмилы Улицкой
Джулиан Костов
Стало известно, кто заменит Биковича в «Белом лотосе»
Алексей Панин
Алексей Панин рассказал о пробах в голливудский фильм
Андрей Кончаловский
Кончаловский признался, что не станет смотреть «Мастера и Маргариту»
Александр Ревва с женой Анжеликой
Александр Ревва пришел на светскую премьеру с женой
Милош Бикович
В МИД Сербии ответили на претензии Украины в адрес Биковича
Владимир Машков
Имя Владимира Машкова присвоили театру
Леонид Ярмольник
Ярмольник назвал причину отъезда артистов после начала СВО
Семен Трескунов
Переехавший в Испанию Трескунов пожаловался на отсутствие работы
Данила Козловский
Данила Козловский выступит в Лондоне вместе с Чулпан Хаматовой
Анатолий Белый
Анатолий Белый высказался о своем отношении к Хабенскому
Никита Пресняков
Внук Пугачевой написал саундтрек к продолжению «Триггера»
Владимир Машков
Машков стал президентом «Золотой маски»
Максим Галкин и Алла Пугачева
Пугачева и Галкин отправились на свидание в честь годовщины брака
Алексей Панин в фильме «Жмурки»
Алексей Панин нашел подработку в США
Анатолий Белый
Признанный иноагентом Анатолий Белый отреагировал на свой статус
Иван Охлобыстин
Дочь Охлобыстина сообщила, что актер попал под обстрел в Донбассе
Агата Муцениеце
Муцениеце ответила на слухи о переезде в Латвию
Рената Литвинова
Рената Литвинова вернулась в Россию
Никита Пресняков
Внук Пугачевой уехал из США
Мария Машкова
Мария Машкова пожаловалась на жизнь в США
Максим Галкин
Галкин рассказал, как просил милостыню возле супермаркета в Европе
владимир машков
Машков избран председателем Союза театральных деятелей РФ
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Экзорцизм»
Экзорцизм
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Калимба»
Калимба
Трейлер
Кадр из сериала «Красные линии» (1 сезон)
Красные линии
Трейлер
Кадр из фильма «Тополиный пух»
Тополиный пух
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Максин XXX»
Максин XXX
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Универ. 13 лет спустя»
Универ. 13 лет спустя
Трейлер
Кадр из сериала «Дядя Леша»
Дядя Леша
Трейлер
Кадр из фильма «Мой дикий друг»
Мой дикий друг
Тизер-трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь