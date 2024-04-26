Уехавшая в США дочь Машкова сделала заявление об отце

По словам Машковой, она инициировала встречи с отцом долгое время, однако больше не представляет встречу с отцом в своей жизни. «Я почти 40 лет инициировала встречи и очень хотела, чтобы он был в моей жизни, но сейчас — нет», — сказала она. По ее словам, этот период прошел. Машкова также отметила, что артист остался для нее «молодым, усатым, классным парнем».