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19 апреля 2024, новость

Уехавшая в США Мария Машкова поблагодарила отца в свой день рождения

Актриса назвала отца и мать рок-звездами
Мария Машкова
Мария Машкова

Уехавшая в США актриса Мария Машкова, дочь худрука Московского театра Табакова Владимира Машкова, обратилась к родителям в свой день рождения. Соответствующий пост артистка опубликовала в соцсети.

«Мама! Папа! Вы мои рок-звезды! Как же я счастлива, что родилась именно у вас! Как мне повезло, что вы так сильно любили друг друга, когда приглашали меня на эту планету! Чувствую это каждой хромосомой…», — заявила актриса.

Она призвала людей рожать детей в любви и подытожила свой пост фразой: «Да будет мир во всем мире!».

Звезда «Не родись красивой» замужем за пианистом, сценаристом Александром Слободяником, пара растит двоих детей: 12-летнюю Александру и 13-летнюю Стефанию. Знаменитость уже несколько лет живет с семьей в США, но до начала СВО она прилетала в Россию ради съемок. По словам Машковой, у ее мужа прекрасно складывалась карьера за границей, поэтому она решилась на переезд. 10 ноября стало известно, что Машкова получила гражданство США.

Ранее Мария Машкова пожаловалась на жизнь в США

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