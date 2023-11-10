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10 ноября 2023, новость

Дочь Владимира Машкова получила гражданство США

Актриса Мария Машкова сообщила, что теперь она может голосовать и исполнять обязанности присяжного
Мария Машкова

Дочь народного артиста России Владимира Машкова актриса Мария Машкова стала гражданкой США. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

«Присоединилась к мужу и дочерям. Теперь я могу голосовать и исполнять обязанности присяжного», — рассказала девушка.

Машкова обрадовалась нынешнему этапу своей жизни и назвала себя «новым человеком». Она пояснила, что теперь она не Мария Владимировна Машкова, а просто Маша Машкова.

Кроме того, актриса поделилась с подписчиками, что снялась в сериале за границей. По словам Машковой, это ее дебют в американском кино.

Эмигрировавшая в США актриса Мария Машкова замужем за пианистом Александром Слободяником. Звезда сериала «Не родись красивой» растит двоих детей от музыканта: 13-летнюю Стефанию и 11-летнюю Александру.

Актриса уже несколько лет живет с семьей в США, но прилетала в Россию ради съемок. Летом этого года стало известно, что Машкова лишилась главной роли в телесериале «Операция "Престол"», посвященном работе советских контрразведчиков в ходе Великой Отечественной войны. Первоначально предполагалось, что Машковой достанется одна из главных ролей, она даже успела сняться в ряде эпизодов. Но затем сцены были пересняты с Татьяной Арнтгольц.

Напомним, в начале августа Владимир Машков заявил, что презирает артистов-эмигрантов.

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