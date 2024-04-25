Райан Гослинг удивил поклонников изменившимся лицом

Голливудский актер Райан Гослинг удивил поклонников изменившейся внешностью. Об этом сообщает издание The Mirror.

<div id="vk_post_-48064554_46120"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_46120", -48064554, 46120, 'uwcSuf-F532bHvz2lv6qfOeR7hI'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

43-летний Райан Гослинг посетил премьеру фильма «Каскадеры», которая прошла в рамках фестиваля SXSW в Техасе. На закрытом мероприятии актер появился в белой футболке, рубашке из денима, красной куртке и голубых джинсах. Однако внимание поклонников привлек не образ знаменитости, а его лицо. Некоторые интернет-пользователи считают, что актер использовал филлеры.

«Когда он улыбается, его щеки выглядят подозрительно большими», «Ему нужно исправить это как можно скорее», «Райан Гослинг, пожалуйста, откажись от филлеров», — писали фанаты в соцсети X.

Другие поклонники встали на защиту актера, предположив, что это может быть неудачный фотошоп.