Райан Гослинг удивил поклонников изменившимся лицом

Голливудский актер Райан Гослинг удивил поклонников изменившейся внешностью. Об этом сообщает издание The Mirror.
43-летний Райан Гослинг посетил премьеру фильма «Каскадеры», которая прошла в рамках фестиваля SXSW в Техасе. На закрытом мероприятии актер появился в белой футболке, рубашке из денима, красной куртке и голубых джинсах. Однако внимание поклонников привлек не образ знаменитости, а его лицо. Некоторые интернет-пользователи считают, что актер использовал филлеры.
«Когда он улыбается, его щеки выглядят подозрительно большими», «Ему нужно исправить это как можно скорее», «Райан Гослинг, пожалуйста, откажись от филлеров», — писали фанаты в соцсети X.
Другие поклонники встали на защиту актера, предположив, что это может быть неудачный фотошоп.
Ранее Гослинг выступил на популярном телешоу с прощальной песней и окончательно попрощался с ролью Кена.