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15 апреля 2024, новость

«Теперь я просто Райан»: Гослинг окончательно попрощался с ролью Кена

Актер выступил на популярном телешоу с прощальной песней
Во время загрузки произошла ошибка.

Райан Гослинг принял участие в шоу Saturday Night Live («Субботним вечером в прямом эфире»), где попрощался с ролью Кена из «Барби».

Актер в белой шубе исполнил кавер на песню Тейлор Свифт All Too Well.

«Если бы я сказал, что у меня все хорошо, вы знаете, что я бы лгал. Потому что я был просто Кеном, а теперь я просто Райан», — сказал Гослинг.

«Кену и мне… Нам пришлось расстаться. Все зашло слишком далеко. Теперь все кончено, так что я больше не собираюсь об этом говорить. Ладно, на самом деле я все-таки собираюсь немножко об этом поговорить… Потому что, понимаете, когда ты играешь персонажа так усердно и так долго, то отпустить роль буквально равно расставанию. И есть только одна вещь, которая действительно помогает пережить разрыв, — музыка великой Тейлор Свифт», — добавил Райан перед тем, как исполить номер.

В конце выступления к актеру присоединилась звезда фильма «Оппенгеймер» Эмили Блант, также спевшая о своей роли в популярной ленте.

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