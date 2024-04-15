«Теперь я просто Райан»: Гослинг окончательно попрощался с ролью Кена

«Если бы я сказал, что у меня все хорошо, вы знаете, что я бы лгал. Потому что я был просто Кеном, а теперь я просто Райан», — сказал Гослинг.

«Кену и мне… Нам пришлось расстаться. Все зашло слишком далеко. Теперь все кончено, так что я больше не собираюсь об этом говорить. Ладно, на самом деле я все-таки собираюсь немножко об этом поговорить… Потому что, понимаете, когда ты играешь персонажа так усердно и так долго, то отпустить роль буквально равно расставанию. И есть только одна вещь, которая действительно помогает пережить разрыв, — музыка великой Тейлор Свифт», — добавил Райан перед тем, как исполить номер.