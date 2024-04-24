Джонни Депп раскритиковал Голливуд за «одноразовые» фильмы

Джонни Депп | Источник: Legion-Media.ru

Актер Джонни Депп, разорвавший сотрудничество с Голливудом после судов с Эмбер Херд, раскритиковал «одноразовые» фильмы местных студий. Об этом он заявил в интервью Metro.

«Они одноразовые, и люди это понимают. Прославленные бухгалтеры, у которых есть возможность нажать на “зеленый” свет и снимать студийные фильмы… но просто тратят чертову уйму денег. Бюджеты у этих фильмов смехотворные… Какая-то романтическая комедия с двумя очень популярными людьми», — высказался Депп.

Он выразил мнение, что «реальным» людям уже надоели такие фильмы. При этом Депп не жалеет о критике в адрес Голливуда, так как не планирует возвращаться в большое кино и сниматься в голливудских фильмах. Актер считает, что Голливуд пришел в упадок из-за правления «привилегированных» бухгалтеров, которые дают добро грядущим фильмам.

Напомним, что в настоящее время Депп в качестве режиссера работает над картиной о художнике Амедео Модильяни «Моди». Съемки стартовали в конце прошлого года в Венгрии.