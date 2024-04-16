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16 апреля 2024, новость

В сети обсуждают новые фотографии 60-летнего Джонни Деппа

Актер появился на премьере фильма в Лондоне

Голливудский актер Джонни Депп впервые за долгое время вышел на публику. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

60-летний Депп посетил премьеру фильма «Жанна Дюбарри», которая прошла 15 апреля в Лондоне. Актер позировал перед фотографами в белой рубашке, черном пиджаке, брюках, сером пальто и туфлях. Он также добавил к образу очки в черной оправе, галстук, несколько колец и серьгу. Читатели Daily Mail высказали свое мнение о знаменитости.

«Джонни выглядит потрясающе. Я желаю ему всего наилучшего», «Приятно видеть, что он так хорошо выглядит», «Он действительно изменился», «Он стареет, но все еще горячий», «Мне очень нравится Джонни Депп, но прически, с которыми он ходит в последнее время, просто ужасны», — писали интернет-пользователи.

Недавно продюсер франшизы «Пираты Карибского моря» Джерри Брукхаймер рассказал порталу ComicBook, что серию фильмов хотят перезапустить без полюбившихся зрителям актеров. Он отметил, что не может назвать никаких точных сроков начала работы над проектом, так как многое зависит от артистов.

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