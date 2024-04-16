В сети обсуждают новые фотографии 60-летнего Джонни Деппа

Голливудский актер Джонни Депп впервые за долгое время вышел на публику. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

60-летний Депп посетил премьеру фильма «Жанна Дюбарри», которая прошла 15 апреля в Лондоне. Актер позировал перед фотографами в белой рубашке, черном пиджаке, брюках, сером пальто и туфлях. Он также добавил к образу очки в черной оправе, галстук, несколько колец и серьгу. Читатели Daily Mail высказали свое мнение о знаменитости.

«Джонни выглядит потрясающе. Я желаю ему всего наилучшего», «Приятно видеть, что он так хорошо выглядит», «Он действительно изменился», «Он стареет, но все еще горячий», «Мне очень нравится Джонни Депп, но прически, с которыми он ходит в последнее время, просто ужасны», — писали интернет-пользователи.