Уехавшие из России актеры не получат гонорары за «Мастера и Маргариту»

«Из-за одного человека, который уехал из нашей страны и написал какие-то посты, мы не должны оставлять зрителей без картины, а всю команду без своего детища. Есть еще важный момент — никаких денег, что были получены в прокате, никто, кто уехал, не получает», — считает Любимова.

Министр отметила, что «Мастер и Маргарита» — «огромный проект», в который вложили порядка 1 млрд рублей бюджетных средств. «Менялся режиссер, менялся сценарий, менялась команда, и, тем не менее, команда продюсеров закончила проект вне зависимости от того, как повел себя режиссер и выступил. Мы давно и все вместе приняли решение, что картины, которые сделаны, которые получили [прокатное] удостоверение, могут выходить в прокат. Это очень важная составляющая. Потому что над картиной трудились порядка 200 человек, и для них для всех это их общий ребенок», — пояснила министр.