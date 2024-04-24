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24 апреля 2024, новость

Уехавшие из России актеры не получат гонорары за «Мастера и Маргариту»

Министр культуры РФ Ольга Любимова подчеркнула, что нельзя оставлять зрителей без картины «из-за одного человека»
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Покинувшим Россию участникам съемочной группы фильма «Мастер и Маргарита» не платят гонорар. Об этом ТАСС заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Из-за одного человека, который уехал из нашей страны и написал какие-то посты, мы не должны оставлять зрителей без картины, а всю команду без своего детища. Есть еще важный момент — никаких денег, что были получены в прокате, никто, кто уехал, не получает», — считает Любимова.

Министр отметила, что «Мастер и Маргарита» — «огромный проект», в который вложили порядка 1 млрд рублей бюджетных средств. «Менялся режиссер, менялся сценарий, менялась команда, и, тем не менее, команда продюсеров закончила проект вне зависимости от того, как повел себя режиссер и выступил. Мы давно и все вместе приняли решение, что картины, которые сделаны, которые получили [прокатное] удостоверение, могут выходить в прокат. Это очень важная составляющая. Потому что над картиной трудились порядка 200 человек, и для них для всех это их общий ребенок», — пояснила министр.

Напомним, премьера фильма «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина состоялась 25 января. Роль Мастера исполнил Евгений Цыганов, Маргариты — Юлия Снигирь, Воланда — немецкий актер Аугуст Диль

Ранее актер и режиссер Иван Охлобыстин оценил фильм «Мастер и Маргарита» и назвал картину лучшей экранизацией романа Булгакова.

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