<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456355728&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Актер Иван Охлобыстин оценил фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина. Свое мнение он высказал в интервью StarHit.

Артист заявил, что считает картину лучшей экранизацией романа Михаила Булгакова. Он отметил, что благодаря режиссерскому подходу сюжет произведения удалось уместить в два с половиной часа экранного времени.

«Да, там все как воспаленные фантазии под действием морфинов, но, тем не менее, это неплохо. Не шедевр, но хороший зрелищный середнячок», — пояснил Охлобыстин.