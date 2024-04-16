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16 апреля 2024, новость

Охлобыстин оценил фильм «Мастер и Маргарита»

Актер назвал картину лучшей экранизацией романа Булгакова
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Актер Иван Охлобыстин оценил фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина. Свое мнение он высказал в интервью StarHit.

Артист заявил, что считает картину лучшей экранизацией романа Михаила Булгакова. Он отметил, что благодаря режиссерскому подходу сюжет произведения удалось уместить в два с половиной часа экранного времени.

«Да, там все как воспаленные фантазии под действием морфинов, но, тем не менее, это неплохо. Не шедевр, но хороший зрелищный середнячок», — пояснил Охлобыстин.

Ранее сыгравшая Маргариту в телеэкранизации романа Булгакова от режиссера Владимира Бортко Анна Ковальчук заявила, что ей понравился актерский ансамбль в новом фильме Михаила Локшина.

6.8
Мастер и Маргарита
2024/Россия18+драмафэнтези
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