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22 апреля 2024, новость

Нагиев проведет актерские мастер-классы в Дубае за 396 тыс. рублей

Организаторы обещают проводить мероприятия с участием артиста на регулярной основе
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев | Источник: Legion-Media.ru

Актер и ведущий Дмитрий Нагиев нашел подработку в ОАЭ. Как пишет kp.ru, мастер-классы с актером покупают за «бешеные деньги».

57-летний Нагиев остается одним из самых высокооплачиваемых актеров страны, утверждает издание. На сегодняшний день он активно участвует в съемках кино и сериалов, завершил работу над фильмом «Кто быстрее?» и в настоящее время снимается в Сочи в фильме «Агент 00 Батя».

Кроме того, актер не обделен рекламными контрактами, проводит частные мероприятия, играет в спектакле «Кыся». По данным kp.ru, его гонорар за съемочный день составляет от 300 до 500 тысяч рублей, за ведение мероприятий — 5 миллионов рублей, за рекламный контракт — от 20 миллионов рублей.

Однако Нагиев ищет и другие возможности для заработка. Так, весной Нагиев начал экспериментировать с ведением мастер-классов в Дубае. В марте был анонсирован двухдневный интенсив с участием актера.

Мероприятие вызвало интерес у публики, и в мае состоится очный двухнедельный курс в Дубае, где будут обучать актерским техникам и импровизациям для жизни и бизнеса. Реклама проекта обещает раскрытие таланта и потенциала, гармонизацию личности, повышение энергии и харизмы. На курсе будут обучать импровизации, пересмотру амбиций, управлению состоянием и эмоциями, уверенности на сцене и перед камерой.

Команда организаторов и преподавателей включает в себя трех человек: Кирилла Нагиева (сына звезды), актера и педагога Александра Шульгина и режиссера-актрису Ксению Митрофанову.

В программе — двухдневный мастер-класс от Нагиева-старшего и участие в показе мастер-номеров. Стоимость курса — 15600 AED (396 тысяч рублей) с человека.

В случае недовольства после первого занятия вернут 50% стоимости. Группа будет состоять из 20 человек. Подобные мероприятия организаторы обещают проводить регулярно.

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