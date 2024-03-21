Раскрыта стоимость встречи с Дмитрием Нагиевым

Дмитрий Нагиев | Источник: Legion-Media.ru

Раскрыта стоимость встречи с шоуменом и актером Дмитрием Нагиевым в Дубае. Афишу мероприятия с участием звезды опубликовала актерская студия Nschool в соцсети.

23 и 24 марта Нагиев даст двухдневный интенсив в Объединенных Арабских Эмиратах, где поделится с поклонниками секретами актерского мастерства. Количество мест на мастер-класс артиста ограничено, подчеркнули организаторы.

С 19 марта стоимость билета на мероприятие поднялась до 11900 дирхам, или примерно до 300 тысяч рублей по сегодняшнему курсу. Посетителям мастер-класса обещают решить проблемы скованности, неуверенности в себе и отсутствия энергии.

В августе 2022 года стало известно, что Нагиев взял творческую паузу и не будет вести программы «Голос» и «Голос 60+». В передачах «Первого канала» его заменила телеведущая Яна Чурикова.