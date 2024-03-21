Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
21 марта 2024, новость

Раскрыта стоимость встречи с Дмитрием Нагиевым

На двухдневном мастер-классе артист поделится с поклонниками секретами актерского мастерства
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев | Источник: Legion-Media.ru

Раскрыта стоимость встречи с шоуменом и актером Дмитрием Нагиевым в Дубае. Афишу мероприятия с участием звезды опубликовала актерская студия Nschool в соцсети.

23 и 24 марта Нагиев даст двухдневный интенсив в Объединенных Арабских Эмиратах, где поделится с поклонниками секретами актерского мастерства. Количество мест на мастер-класс артиста ограничено, подчеркнули организаторы.

С 19 марта стоимость билета на мероприятие поднялась до 11900 дирхам, или примерно до 300 тысяч рублей по сегодняшнему курсу. Посетителям мастер-класса обещают решить проблемы скованности, неуверенности в себе и отсутствия энергии.

В августе 2022 года стало известно, что Нагиев взял творческую паузу и не будет вести программы «Голос» и «Голос 60+». В передачах «Первого канала» его заменила телеведущая Яна Чурикова.

В марте появилась информация, что Дмитрий Нагиев может вернуться на телевидение после длительного перерыва. Гендиректор телеканала Муз-ТВ Захар Бабин не исключил вероятности того, что актер может стать одним из ведущих музыкальной премии 2024 года.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев
Тень Чикатило
Нагиев и Лавров играют маньяков в продолжении «Чикатило»: первый тизер
Дмитрий Нагиев на площадке сериала «Кто быстрее?»
Дмитрий Нагиев вернулся к съемкам: первые кадры с площадки
Дмитрий Нагиев
Нагиева заметили на съемках в Москве
Нагиев вернется к роли Чикатило в продолжении сериала
Кадр из сериала «Кино про бандитов»
Нагиев и Пореченков появились в трейлере нового сериала
Анастасия Ивлеева
Ивлеева и Нагиев стали звездами с крупнейшими рекламными гонорарами в РФ
Кадр из фильма «Зять»
Нагиев снимается в комедии с Пеговой и Цапником: первые фото
Звезда «Кухни» опроверг слухи о съемках продолжения сериала
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев высказался об отношении к депрессии
Валдис Пельш
Участник КВН назвал лучших и худших новых ведущих телеигры
Дмитрий Нагиев в спектакле «Кыся»
Министра культуры попросили запретить спектакль с Нагиевым
Дмитрий Нагиев и Анастасия Ивлеева (фото: соцсети)
Ивлеева отметила день рождения в компании Нагиева
Дмитрий Нагиев
Нагиев вернулся в эфир «Первого канала» в шоу «Две звезды»
Дмитрий Нагиев и Анна Старшенбаум в фильме «Эскортница»
Нагиев с Безруковой и Старшенбаум снялись в провокационной драме об эскорте
Дмитрий Нагиев
Нагиев отказался вести премию «Муз-ТВ» в 2023 году
Дмитрий Нагиев
Участник КВН поделился впечатлениями от съемок с Нагиевым
Стас Барецкий и Александр Сабанин на съемках шоу «Суперниндзя»
«Двойник» Нагиева заявил о желании заменить актера в телепроектах
Яна Чурикова (фото: соцсети)
Чурикова объяснилась за футболку с Нагиевым на съемках «Голоса»
Дмитрий Назаров
Дмитрий Назаров лишился роли в новой экранизации «12 стульев»
Дмитрий Нагиев\
Нагиев высказался о влиянии эмиграции артистов на шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев
Нагиев представил фильм, где сыграл ослепшего отшельника
Наставники шоу «Голос. Дети»: Баста, МакSим и Егор Крид
Чурикова вместо Нагиева, МакSим в жюри: кадры со съемок «Голоса. Дети»
Дмитрий Нагиев
Аксюта выразил уверенность, что Нагиев вернется в «Голос»
Дмитрий Нагиев и Михаил Пореченков на съемках сериала «Кино про бандитов»
Нагиев и Пореченков снимаются в «Кино про бандитов»: первые кадры
Дмитрий Нагиев
Ушедший из «Голоса» Нагиев решил вернуться на театральную сцену
Дмитрий Нагиев
Раскрыты гонорары Нагиева и Прилучного за съемочный день
Егор Крид на съемках 8-го сезона шоу «Голос. Дети»
СМИ: в Москве стартовали съемки шоу «Голос. Дети»
Лариса Гузеева с участником шоу Александром Рожниковым
Гузеева рассказала о волнении из-за съемок в шоу «Голос»
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце вернется в «Голос. Дети» в качестве соведущей
Лариса Гузеева в шоу «Давай поженимся!»
Никас Сафронов вступился за ставшую ведущей «Голоса» Гузееву
Дмитрий Нагиев
Нагиев высказался об уходе из шоу «Голос»
Дмитрий Нагиев на съемках фильма «Охотник»
Нагиев ответил на сравнения с ДиКаприо из-за новой роли
Кадр из фильма «На ощупь»
Нагиев играет слепого отшельника в лесу: первые фото с площадки
Дмитрий Нагиев
55 лет Дмитрию Нагиеву: 5 ролей, которых от него не ожидали
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев отреагировал на слухи об эмиграции
Дмитрий Нагиев
Назван пятый ведущий КВН вместо заболевшего Маслякова
Дмитрий Нагиев
Названо имя нового ведущего КВН
Дмитрий Нагиев
Нагиев прокомментировал слухи о том, что он станет ведущим КВН
Александр Масляков
Стало известно, кто заменит заболевшего Маслякова в КВН
Нагиев за решеткой в продолжении «Чикатило»: первые фото
Валерия и Елена Север
Валерия, Барановская, Борщева на премьере фильма с Нагиевым
Кадр из фильма «Свингеры»
«Свингеры»: Пегова, Нагиев, Рудова на первых кадрах со съемок
Михаил Серебряков
97-летний ветеран ВОВ победил в шоу «Голос 60+»
Билан, Агутин, Пелагея: первые фото со съемок «Голоса 10»
Лайма Вайкуле
Вайкуле, Газманов и Леонтьев дебютируют в шоу «Голос 60+»
Дмитрий Нагиев
Нагиев и Миронова вместе снимаются в комедии
Я не шучу: комедийные актеры, удивившие мощными ролями в драмах
Дмитрий Нагиев в образе Чикатило
Сценарист «Чикатило» оценил Нагиева в роли маньяка
Новые трейлеры
Паразит: Серый
Паразит: Серый
Трейлер (кор., англ. суб.)
Кадр из фильма «Чужой: Ромул»
Чужой: Ромул
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Каскадеры»
Каскадеры
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «След киллера»
След киллера
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Аколит»
Аколит
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Блиндаж»
Блиндаж
Трейлер №2
Кадр из фильма «Фуриоса»
Фуриоса: Хроники Безумного Макса
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Пацан против всех»
Пацан против всех
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь