Дмитрия Нагиева заметили на съемках в Сочи

Дмитрий Нагиев, Надежда Сысоева и Олег Тактаров

Дмитрий Нагиев был замечен на съемочной площадке в Сочи. Ролик с актером опубликовала Надежда Сысоева, которая также занята в проекте.

На видео они вместе спускались к набережной, Нагиев поддерживал актрису за руку.

Звезда Comedy Woman сообщила, что проект называется «Агент 00 Батя».

Совместные фото с Нагиевым и Сысоевой выложил в личном блоге и актер Олег Тактаров, который, по всей видимости, тоже задействован в фильме.

Как сообщают некоторые источники, в «Агенте 00 Батя» снимается также сын Нагиева — Кирилл, а премьера может состояться осенью 2025 года.

Напомним, Дмитрий Нагиев не снимался в кино около двух лет. Он также ушел с «Первого канала», где вел шоу «Голос». Его место заняла Яна Чурикова.