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22 апреля 2024, новость

Эксперты заявили о негативных последствиях запрета на теневой прокат

Продюсер Большакова отметила, что отказ от голливудских блокбастеров навредит российскому кино
Кинотеатр
Кинотеатр | Источник: Legion-Media.ru

Запрет на параллельный прокат голливудских фильмов негативно скажется на российской киноиндустрии, считает продюсер и владелец кинокомпании «Лана Синема» Светлана Большакова. Эта мера снизит конкуренцию среди киноделов и повлияет на качество отечественных картин, предупредила она в беседе с телеканалом «360».

Напомним, крупные сети кинотеатров убрали из афиш предсеансовое обслуживание — это формат кинопоказов, когда голливудское кино прокатывают в паре с российскими короткометражками. Такая мера позволяла кинотеатрам проводить теневые показы популярных во всем мире фильмов, однако из-за ультиматума прокатчиков они отказались от нее. Большакова напомнила, что подобные запреты были и раньше — к примеру, во время проката российского «Вызова» отменили сеансы голливудских фильмов.

Так как отечественные картины показывают только здесь, создатели стремятся окупить бюджет, устраняя конкурентов, подчеркнула продюсер.

«Мне кажется, это довольно искусственная мера, которая может сыграть злую шутку», — предупредила она.

По мнению Большаковой, такой подход приведет к тому, что конкуренция сойдет на нет, из-за чего российское кино будет «вариться в собственном соку» и падать в качестве.

«Кто-то скажет, что это прекрасно, но мое мнение — чем шире кругозор фильммейкеров и чем выше конкуренция, тем лучшего качества зритель будет получать кино», — заключила эксперт.

Ранее стало известно, что киносети отказались от пиратских фильмов после ультиматума прокатчиков.

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