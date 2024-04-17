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17 апреля 2024, новость

Зендая пришла на премьеру фильма в роскошном платье с прозрачным корсетом

Актриса посетила премьеру «Претендентов» в откровенном образе

Американская актриса, певица, танцовщица и модель Зендая пришла на премьеру фильма «Претенденты», которая состоялась в театре Regency Village в Лос-Анджелесе, и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

27-летняя знаменитость появилась на красной дорожке в платье бренда Vera Wong, оформленном прозрачным кружевным корсетом и пышной розовой юбкой. При этом в качестве украшений она выбрала небольшие серьги и сияющее кольцо.

В макияже визажисты решили сделать акцент на естественную красоту артистки, нанеся ей на губы розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, собрали ей волосы и уложили их в объемный пучок.

Ранее сообщалось, что Зендая вышла в свет и взволновала фанатов. Тогда на снимках актриса предстала в костюме, который включал в себя жилет и мини-юбку с белыми перьями сзади. Поклонники обратили внимание на чрезмерную худобу кумира.

Кроме того, актриса раскрыла подробности съемок откровенных сцен в «Претендентах».

Во время загрузки произошла ошибка.
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