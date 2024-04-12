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12 апреля 2024, новость

Зендая взволновала фанатов чрезмерной худобой на новых фото

Актриса вышла на красную дорожку на премьере своей новой картины

Американская актриса, певица, танцовщица и модель Зендая вышла в свет и взволновала фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

На новых снимках с премьеры фильма «Претенденты» 27-летняя знаменитость предстала в обнажающем плечи белом платье длины макси с вставками из сетки. Кроме того, на фотоколле фотографы запечатлели актрису в костюме, состоящем из жилета и мини-юбки с белыми перьями сзади. Наряд был оформлен красно-голубыми вертикальными полосами. При этом Зендая надела остроносые белые туфли и уложила волосы в высокий хвост.

Поклонники обратили внимание на чрезмерную худобу звезды, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Мне очень жаль, но у нее не здоровый вес. Возможно, она от природы худая, но среднестатистическая молодая девушка выглядит не так», «Она слишком худая. Это ненормально, и чем здесь можно восхищаться?», «Она выглядит измотанной», «Кто-нибудь, покормите ее, пожалуйста», «Похоже, ее плечи принадлежат кому-то другому», — высказывались они.

Ранее Зендая пришла на красную дорожку в откровенном виде и привлекла внимание фотографов. Тогда актриса появилась на премьере фильма «Претенденты» в Риме. Для мероприятия звезда выбрала остроносые туфли и костюм белого цвета бренда Calvin Klein, который состоял из длинной юбки с боковым разрезом и пиджака.

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