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15 апреля 2024, новость

Александр Петров рассказал о семейной жизни с Викторией Антоновой

Актер поделился своими эмоциями на шоу VK Видео «Кстати»
Александр Петров с женой Викторией (фото: соцсети)
Александр Петров с женой Викторией (фото: соцсети)

Звезда отечественного кинематографа Александр Петров расстался со статусом завидного холостяка прошлой осенью. Это стало большой неожиданностью для его родных, друзей и уж тем более для Стаси Милославской. Еще бы — ведь с актрисой он встречался три года, а в ЗАГС отправился с другой, причем спустя несколько дней после знакомства.

Впрочем, о спонтанном решении Петров явно не жалеет. Недавно он стал гостем шоу VK Видео «Кстати», где вместе с коллегами рассказал о своей роли в фантастическом фильме «Сто лет тому вперед», а заодно и о семейной жизни с Викторией Антоновой.

«Да кайф! Чистый кайф! Это действительно какое-то новое качество. Причем я всегда раньше думал о том, что как будто бы типа какая разница. Действительно в голове много что меняется, все совершенно другое. Я рад, счастлив! Это кайфовая вещь. Так что, так сказать, женитесь, размножайтесь!» — поделился эмоциями актер. К слову, он вообще не стесняется публично выражать свои чувства к жене.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее стало известно, что Александр Петров исполнит главную роль в семейном фэнтези «Горыныч»

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