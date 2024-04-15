Александр Петров рассказал о семейной жизни с Викторией Антоновой

Александр Петров с женой Викторией (фото: соцсети)

Звезда отечественного кинематографа Александр Петров расстался со статусом завидного холостяка прошлой осенью. Это стало большой неожиданностью для его родных, друзей и уж тем более для Стаси Милославской. Еще бы — ведь с актрисой он встречался три года, а в ЗАГС отправился с другой, причем спустя несколько дней после знакомства.

Впрочем, о спонтанном решении Петров явно не жалеет. Недавно он стал гостем шоу VK Видео «Кстати», где вместе с коллегами рассказал о своей роли в фантастическом фильме «Сто лет тому вперед», а заодно и о семейной жизни с Викторией Антоновой.

«Да кайф! Чистый кайф! Это действительно какое-то новое качество. Причем я всегда раньше думал о том, что как будто бы типа какая разница. Действительно в голове много что меняется, все совершенно другое. Я рад, счастлив! Это кайфовая вещь. Так что, так сказать, женитесь, размножайтесь!» — поделился эмоциями актер. К слову, он вообще не стесняется публично выражать свои чувства к жене.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220754053&id=456240452&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.