Александр Петров исполнит главную роль в семейном фэнтези «Горыныч»

Александр Петров

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Актера Александра Петрова утвердили на главную роль лейтенанта ВМФ в семейном фэнтези «Горыныч». Об этом сообщили создатели фильма — кинокомпания СТВ — на очной защите проектов в Фонде кино для лидеров отечественного кинопроизводства.

«Мы уже договорились, у нас есть актеры, сыграют наши главные роли. Саша Петров, который сыграет нашего Леху Колокольцева, нашего безумного моряка. Сергей Маковецкий — князь, Анастасия Талызина — Маруся», — сказал режиссер картины Дмитрий Хонин.

В фильме также снимутся Алексей Филимонов и Роман Курцын.

«Горыныч» расскажет о лейтенанте ВМФ Алексее Колокольцеве, батискаф которого похитит и унесет в былинную старину гигантское морское чудовище. Герою придется подружиться с детенышем Горыныча и вместе с ним спасти древнее Русское княжество.