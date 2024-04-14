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14 апреля 2024, новость

«Волшебник изумрудного города» с Ходченковой получит продолжение

Актриса исполнит роль злой колдуньи Бастинды в сиквеле сказки
Светлана Ходченкова в роли Бастинды, кадр из фильма «Волшебник Изумрудного города»
Светлана Ходченкова в роли Бастинды, кадр из фильма «Волшебник Изумрудного города»

Фэнтези-сказка «Волшебник изумрудного города» с Светланой Ходченковой в роли злодейки получит продолжение. Об этом пишет Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

Вторая часть семейного фильма «Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма» продолжит рассказывать историю приключений Элли и ее друзей. На этот раз персонажам предстоит путешествие в новую Фиолетовую страну, где герои сразятся с Летучими обезьянами и встретятся лицом к лицу с опасной колдуньей Бастиндой, которую и сыграет Ходченкова. Урфина Джуса сыграет Дмитрий Чеботарев, а режиссером ленты выступит Игорь Волошин.

В первом фильме Ходченкова также играла Бастинду, а Чеботарев — Джуса. Актриса отмечала, что не узнала себя в гриме и сценическом костюме. Евгений Чумак стал Страшилой, Артур Ваха перевоплотился в Трусливого Льва, Юрий Колокольников — в Железного Дровосека, а роль маленькой девочки Элли досталась 8-летней Екатерине Червовой.

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Юрий Колокольников
Юрий Колокольников
Yuri Kolokolnikov
Дмитрий Чеботарев
Дмитрий Чеботарев
Екатерина Червова
Екатерина Червова
Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма
Игорь Волошин
Игорь Волошин
Светлана Ходченкова
Волшебник Изумрудного города
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