«Волшебник изумрудного города» с Ходченковой получит продолжение

Светлана Ходченкова в роли Бастинды, кадр из фильма «Волшебник Изумрудного города»

Фэнтези-сказка «Волшебник изумрудного города» с Светланой Ходченковой в роли злодейки получит продолжение. Об этом пишет Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

Вторая часть семейного фильма «Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма» продолжит рассказывать историю приключений Элли и ее друзей. На этот раз персонажам предстоит путешествие в новую Фиолетовую страну, где герои сразятся с Летучими обезьянами и встретятся лицом к лицу с опасной колдуньей Бастиндой, которую и сыграет Ходченкова. Урфина Джуса сыграет Дмитрий Чеботарев, а режиссером ленты выступит Игорь Волошин.