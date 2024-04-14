В Риме состоялся показ фильма «Вызов»

Кадр из фильма «Вызов»

РИМ, 13 апреля. /ТАСС/. Показ первого в истории кинематографа снятого в космосе российского фильма «Вызов» состоялся в Русском доме в Риме. Демонстрация картины при полном зале была приурочена ко Дню космонавтики.

«Художественный фильм “Вызов”, о котором после премьеры в России в прошлом году говорил весь мир, очень ждали в Италии. Мы рады, что ко Дню космонавтики можем показать нашим соотечественникам фильм, которого здесь еще не было в прокате», — сказала директор Русского дома в Риме Дария Пушкова.

Она сообщила, что силами Русского дома сейчас осуществляется перевод фильма на итальянский язык, готовятся субтитры и планируется организовать дополнительный просмотр.

На этот раз картина шла на русском с английскими субтитрами, но это не оттолкнуло многочисленную публику, которая впервые могла увидеть вместо компьютерной графики и искусственных декораций павильона настоящие кадры бескрайней Вселенной в иллюминаторе.

Съемки на МКС проходили в течение двух недель. Российская премьера в прошлом году неслучайно состоялась 12 апреля. Одновременно за рубежом фильм прошел в Берлине и Брюсселе.

«Потрясающе, незабываемо, неповторимо», — был единодушный отзыв пришедших на просмотр зрителей, как соотечественников, так и итальянцев.

В Италии широко отмечалась годовщина полета Юрия Гагарина в космос. В разных городах прошли конференции, научные встречи, по телевидению показывали документальные фильмы.