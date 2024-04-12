Дарем
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
12 апреля 2024, новость

Звезда «Человека-паука» высказалась о возможном продолжении

Кирстен Данст усомнилась, что миру нужен четвертый «Человек-паук» с Магуайром
Кирстен Данст
Кирстен Данст | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Кирстен Данст в разговоре с Indie Wire усомнилась в необходимости продолжения франшизы «Человека-паука» с Тоби Магуайром.

«Я не думаю, что нам это нужно. Я не знаю. Это было так давно. Я просто не знаю, как бы они поступили, какой была бы история. Я не знаю. Кажется… я не знаю! Все зависит от сценария, но, может быть, оставим все как есть? Понимаете, о чем я?» — заявила Данст.

Недавно Кирстен Данст назвала убогой сцену поцелуя с Тоби Магуайром в «Человеке-пауке». Актриса сыграла Мэри Джейн Уотсон — возлюбленную Питера Паркера. Данст объяснила, что испытывала дискомфорт во время съемок.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Человек-паук
Кирстен Данст
Кирстен Данст
Kirsten Dunst
Кирстен Данст, 2012 год
Кирстен Данст рассказала о намерении продюсеров насильно исправить ей зубы
Тоби Магуайр
Tobey Maguire
Тоби Магуайр и Кирстен Данст в фильме «Человек-паук»
Кирстен Данст раскритиковала поцелуй с Тоби Магуайром в «Человеке-пауке»
Кадр из фильма «Падение империи»
Трейлер дня: Кирстен Данст в драме о крушении Америки
Том Холланд в роли Человека-паука
Холланд рассказал о чате «людей-пауков» с Магуайром и Гарфилдом
Том Холланд
Том Холланд объявил о перерыве в актерской карьере
Том Холланд в роли Человека-паука
Том Холланд вернется к роли Человека-паука в новом проекте Marvel
Тоби Магуайр
Звезда «Человека-паука» пошутил о главном фильме в своей карьере
Эндрю Гарфилд
Звезда «Человека-паука» решил приостановить актерскую карьеру
Крис Эванс на постере к фильму «Первый мститель»
Первый комикс про Капитана Америку ушел с молотка за $3,1 млн
Кирстен Данст и Тоби Магуайр в фильме «Человек-паук 3: Враг в отражении»
Кирстен Данст хочет вновь сыграть в фильме про Человека-паука
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон призвал дать «Оскар» «Человеку-пауку»
Кадр из фильма «Человек-паук»
Одну страницу комикса «Человек-паук» продали за $3,36 млн
Эндрю Гарфилд
Эндрю Гарфилд намекнул на возвращение к роли Человека-паука
Том Холланд
Том Холланд попрощался с ролью Человека-паука
Бенедикт Камбербэтч с женой Софи Хантер
Кирстен Данст с братом, Камбербэтч с женой на премьере в Венеции
oktrailer 3330253720269
Вышел полный трейлер к фильму «Человек-паук: Нет пути домой»
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Не говори никому»
Не говори никому
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Темная материя»
Темная материя
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Бриджертоны» (3 сезон)
Бриджертоны
Трейлер (3 сезон, англ.)
vktrailer-220787057_456356702
Мужчина и женщина
Трейлер
Кадр из фильма «Новый год в Березовке»
Новый год в Березовке
Тизер-трейлер
Кадр из сериала «Горький 53»
Горький 53
Трейлер
Кадр из фильма «Тур с Иванушками»
Тур с Иванушками
Трейлер
vktrailer-220787057_456356692
Чайка
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь