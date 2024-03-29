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29 марта 2024, новость

Кирстен Данст раскритиковала поцелуй с Тоби Магуайром в «Человеке-пауке»

Актриса назвала убогой сцену поцелуя из «Человека-паука»
Тоби Магуайр и Кирстен Данст в фильме «Человек-паук»
Тоби Магуайр и Кирстен Данст в фильме «Человек-паук» | Источник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Кирстен Данст раскритиковала знаменитую сцену поцелуя со своим участием из фильма «Человек-паук» режиссера Сэма Рэйми. Ее слова приводит издание Independent.

Данст заявила, что считает убогим момент поцелуя с актером Тоби Магуайром под дождем. «Во-первых, шел проливной дождь, было холодно, а во-вторых, Тоби было тяжело дышать, так что я как будто делала ему искусственное дыхание», — рассказала она.

Актриса отметила, что перед съемками режиссер дал ей книгу о знаменитых поцелуях для подготовки к сцене. Данст отметила, что Рэйми «действительно хотел сделать фильм особенным». Звезда подчеркнула, что, несмотря на ее неприятные впечатления, поцелуй героини Мэри Джейн с Человеком-пауком был очень важен для сюжета картины.

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