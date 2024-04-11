Названа сцена из фильма Гайдая, которая возмутила зрителей на Западе

Жители ряда западных государств потребовали убрать фильм «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» из проката. Их недовольство вызвала сцена, на которых кожа героя по имени Федор (эту роль в комедии исполнил Алексей Смирнов) окрашивается в черный цвет.
На Западе создаются соответствующие петиции. На это обратило внимание издание «ГородЧе».
Западные кинокритики утверждают, что кинокартину Леонида Гайдая надо запретить. Они полагают, что режиссер «поступил подло и мерзко» по отношению к народам Африки, а также уверяют, что если бы комедия «снималась сейчас, то, скорее всего, не вышла бы в мировой прокат».
Кроме того, журналисты вспомнили, как критики обсуждали эпизод с воспитанием Фёдора. Фраза Шурика «надо, Федя, надо» якобы является отсылкой к личности бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро. Гайдай смог убедить критиков, что вымышленный персонаж не может иметь никаких аналогий с Кастро.
Ранее в сети раскрыли настоящие имена персонажей Труса, Балбеса и Бывалого из фильмов Леонида Гайдая.