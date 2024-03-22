Раскрыты настоящие имена Труса, Балбеса и Бывалого

У Труса (Георгий Вицин), Балбеса (Юрий Никулин) и Бывалого (Евгений Моргунов), персонажей фильмов Леонида Гайдая «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», когда-то были настоящие имена. Их узнало издание Life.
Издание ссылается на номер журнала «Советский экран», в котором указано, что Труса, Балбеса и Бывалого звали соответственно Дмитрий Зелинский, Василий Дорошин и Федор Бурлаков.
Однако также у Гайдая до «Операции “Ы”» и «Кавказской пленницы» выходили короткометражки о полюбившихся советскому зрителю персонажах. Одной из них была «Пес Барбос и необычный кросс», где Бывалого звали Гаврила, а Балбес и Трус были Николаями, уточняет издание. За основу Гайдай взял сюжет одного из произведений поэта Степана Олейника.
Ранее стало известно, что в кинотеатрах России впервые покажут «Бриллиантовую руку».