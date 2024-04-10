Бондарчук, Михалкова, Куценко на церемонии вручения кинопремии

В Москве прошла 20-я церемония вручения премии киноизобразительного искусства «Белый квадрат». Среди гостей вечера были продюсер премии Анна Михалкова, Федор Бондарчук, Гоша Куценко, Владимир Хотиненко и другие.
Главный приз за лучшую операторскую работу в полнометражном игровом фильме 2023 года получил Роберт Саруханян за триллер «Кентавр» с Юрой Борисовым и Анастасией Талызиной. Вместе с ним были также номинированы кинооператоры Семен Аманатов («Не хороните меня без Ивана»), Николай Желудович («Чувства Анны»), Михаил Милашин («Праведник») и Алишер Хамидходжаев («Снегирь»).
Впервые в истории «Белого квадрата» вручили приз лучшему оператору сериала — им стал Юрий Никогосов, работавший над многосерийным проектом «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука.
Лауреатом премии имени Сергея Урусевского «За вклад в киноизобразительное искусство» был объявлен народный артист РФ, кинооператор Юрий Невский, снявший «Любовь и голуби», «Облако-рай», «Остановился поезд» и многие другие фильмы.
Членами жюри стали кинооператоры, лауреаты премии прошлых лет: Михаил Агранович, Сергей Астахов, Владимир Башта, Олег Лукичев, Сергей Мачильский, Денис Фирстов и Юрий Шайгарданов.
Премия «Белый квадрат» вручается с 2004 года. Она основана Гильдией кинооператоров Союза кинематографистов России совместно с Российским фондом культуры, Союзом кинематографистов России и «Кинокомпанией Альянс» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Национальной академии кинематографических искусств и наук России.