Бондарчук, Михалкова, Куценко на церемонии вручения кинопремии

В Москве прошла 20-я церемония вручения премии киноизобразительного искусства «Белый квадрат». Среди гостей вечера были продюсер премии Анна Михалкова, Федор Бондарчук, Гоша Куценко, Владимир Хотиненко и другие.

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Впервые в истории «Белого квадрата» вручили приз лучшему оператору сериала — им стал Юрий Никогосов, работавший над многосерийным проектом «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука.

Лауреатом премии имени Сергея Урусевского «За вклад в киноизобразительное искусство» был объявлен народный артист РФ, кинооператор Юрий Невский, снявший «Любовь и голуби», «Облако-рай», «Остановился поезд» и многие другие фильмы.

Членами жюри стали кинооператоры, лауреаты премии прошлых лет: Михаил Агранович, Сергей Астахов, Владимир Башта, Олег Лукичев, Сергей Мачильский, Денис Фирстов и Юрий Шайгарданов.