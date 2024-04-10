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10 апреля 2024, новость

Сокуров обвинил в плагиате режиссера нового фильма с Ургантом

Выступивший продюсером ленты Александр Сокуров заявил, что Николай Солодников использовал название рассказа Юрия Казакова «Во сне ты горько плакал»
Александр Сокуров на кинофестивале в Венеции
Александр Сокуров на кинофестивале в Венеции | Источник: Legion-Media.ru

Известный российский режиссер Александр Сокуров обвинил журналиста Николая Солодникова, создателя фильма «Во сне ты горько плакал», в плагиате. Как рассказал Сокуров NEWS.ru, журналист использовал название рассказа писателя Юрия Казакова.

Сокуров подчеркнул, что он сам советовал Солодникову ознакомиться с произведением Казакова, но выразил недовольство тем, что фильм не является экранизацией литературного произведения, а лишь заимствует его название.

«Когда-то я предложил Николаю прочитать рассказ “Во сне ты горько плакал” Юрия Казакова. Однако фильм не основан на произведении Казакова. Фактически, название было украдено у писателя, это не экранизация», — подчеркнул Сокуров.

Сокуров добавил, что фильм еще не видел, но признает режиссерский талант Солодникова.

Одну из ролей в фильме исполнил артист Иван Ургант. При этом его отец Андрей Ургант признался, что не смотрел фильм Николая Солодникова с его сыном в одной из главных ролей. По данным СМИ, отца телеведущего Ивана Урганта не пригласили на закрытый показ ленты Солодникова, который состоялся 6 апреля в одном из московских клубов.

Ранее Поплавская возмутилась возвращением Урганта в кино.

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