Во сне ты горько плакал (2024)

Меланхоличная история о прощании с детством, в которой автор обращается к своему маленькому сыну Алеше, через зарисовки о простых радостях жизни, соседствующих с большими трагедиями. Гуляя по лесу, автор вспоминает о последних минутах, проведенных с арестованным отцом. Глядя на бегущего Алешу, видит в нем маленького себя. Действие начинается в семидесятых годах, затем переносится в тридцатые, а следом — в будущее.

«Во сне ты горько плакал» — дебютная драма ведущего онлайн-шоу «ещенепознер» Николая Солодникова, снятая по мотивам одноименного рассказа Юрия Казакова 1977 года. Главные роли в фильме «Во сне ты горько плакал» исполнили Иван Ургант, Полина Агуреева и Леонид Бичевин.