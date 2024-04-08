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Во сне ты горько плакал (2024)

2024драма

Сюжет фильма «Во сне ты горько плакал»

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Меланхоличная история о прощании с детством, в которой автор обращается к своему маленькому сыну Алеше, через зарисовки о простых радостях жизни, соседствующих с большими трагедиями. Гуляя по лесу, автор вспоминает о последних минутах, проведенных с арестованным отцом. Глядя на бегущего Алешу, видит в нем маленького себя. Действие начинается в семидесятых годах, затем переносится в тридцатые, а следом — в будущее.

«Во сне ты горько плакал» — дебютная драма ведущего онлайн-шоу «ещенепознер» Николая Солодникова, снятая по мотивам одноименного рассказа Юрия Казакова 1977 года. Главные роли в фильме «Во сне ты горько плакал» исполнили Иван Ургант, Полина Агуреева и Леонид Бичевин.

Режиссер

Николай Солодников

В ролях

Иван Ургант, Полина Агуреева, Леонид Бичевин, Надежда Маркина, Алёна Кучкова, Лев Рузанов, Евгений Жаринов

Страна

Россия

Сценарий

Николай Солодников
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Трейлер

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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Во сне ты горько плакал (2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Во сне ты горько плакал. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Во сне ты горько плакал, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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