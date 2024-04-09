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9 апреля 2024, новость

Кейт Уинслет рассказала, что хочет успеть сделать до 50-летия

Актриса поделилась грандиозными планами к юбилею, который отметит в следующем году
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет | Источник: Legion-Media.ru

На днях Кейт Уинслет приняла участие в программе «Завтрак Криса Эванса» на Virgin Radio, где рассказала о своих планах на предстоящий юбилей.

Кейт призналась, что намерена осуществить «50 удивительных дел к 50-летию». Задания будут включать в себя добрые поступки, физические вызовы и эксперименты с новыми блюдами.

«Мне бы хотелось чего-то подобного. Нам не нужно постоянно дарить подарки, не так ли? Мы можем просто делать что-то, привносить в мир хорошие вещи, это лучше», — высказалась Уинслет.

48-летняя актриса также прокомментировала недавно всплывшие слухи о своем романе с актером сериала «Сенсация» Руфусом Сьюэллом. «Он такой потрясающий. Знаешь, я встречалась с Руфусом Сьюэллом много лет назад. Когда-то очень давно... Я думаю, мне был 21 год или около того… Он такой фантастический», — добавила звезда.

Напомним, свое 50-летие Кейт Уинслет отметит в октябре 2025 года.

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