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Сенсация

Сенсация (2024)

Scoop

Сенсация
20241 ч. 42 мин.драмабиография

Сюжет фильма «Сенсация»

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В 2019 году продюсер шоу Newsnight на канале BBC Сэм Макалистер договаривается об интервью с принцем Эндрю, вторым сыном королевы Елизаветы II. В разговоре с журналисткой Эмили Мейтлис принц комментирует историю со скандалом вокруг Джеффри Эпштейна — американского финансиста, осужденного за организацию проституции. Эндрю впервые публично говорит о дружбе с Эпштейном и о своей связи с несовершеннолетней Вирджинией Робертс. Выход интервью провоцирует шквал критики, обрушившейся на принца Эндрю, и спустя несколько дней его лишают всех королевских титулов.

«Сенсация» — фильм, основанный на реальных событиях, описанных в книге Сэм Макалистер «Сенсации: за кулисами самых шокирующих интервью BBC». Главные роли в драме сыграли Джиллиан Андерсон (Эмили Мейтлис), Руфус Сьюэлл (принц Эндрю) и Билли Пайпер (Сэм Макалистер).

Режиссер

Филип Мартин

В ролях

Джиллиан Андерсон, Руфус Сьюэлл, Кили Хоуз, Ромола Гарай, Билли Пайпер, Ифа Хайндс, Ричард Гулдинг, Пол Попплуэлл, Гэвин Спокс, Тим Бентинк

Страна

Великобритания

Премьера

5 апреля (Мир)
5 апреля (Онлайн-премьера)
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Трейлеры

2

Кадры

11
Кадр из Сенсация
Кадр из Сенсация
Кадр из Сенсация
Кадр из Сенсация
Кадр из Сенсация
11
фотографий

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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Сенсация (Scoop, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Сенсация. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Сенсация, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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