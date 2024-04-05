Сенсация (2024)

В 2019 году продюсер шоу Newsnight на канале BBC Сэм Макалистер договаривается об интервью с принцем Эндрю, вторым сыном королевы Елизаветы II. В разговоре с журналисткой Эмили Мейтлис принц комментирует историю со скандалом вокруг Джеффри Эпштейна — американского финансиста, осужденного за организацию проституции. Эндрю впервые публично говорит о дружбе с Эпштейном и о своей связи с несовершеннолетней Вирджинией Робертс. Выход интервью провоцирует шквал критики, обрушившейся на принца Эндрю, и спустя несколько дней его лишают всех королевских титулов.

«Сенсация» — фильм, основанный на реальных событиях, описанных в книге Сэм Макалистер «Сенсации: за кулисами самых шокирующих интервью BBC». Главные роли в драме сыграли Джиллиан Андерсон (Эмили Мейтлис), Руфус Сьюэлл (принц Эндрю) и Билли Пайпер (Сэм Макалистер).