Джессика Альба снялась в чувственной фотосессии

Джессика Альба стала героиней нового выпуска журнала Madame Arabia. На обложке издания актриса появилась в ярко-красных кожаных топе и юбке. Также для фотосессии она примерила женственные и чувственные образы.

<div id="vk_post_-48064554_45417"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_45417", -48064554, 45417, 'Nn6pO6EV0965ToKc6quopf82sKY'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

В беседе с журналистами Альба рассказала о работе над новым фильмом «Вспышка перед взрывом» и о начале своей карьеры. По словам звезды, в первые годы она не осознавала своего успеха.

«У меня был такой синдром самозванца. Мне также было очень трудно осознать славу, и она казалась мне бременем. Я все время думала, что в любой момент это все может вырваться у меня из-под ног. Я не верила, что достойна быть в этих местах. Я была так не уверенна в себе, я была так погружена в свои мысли», — призналась Альба.

Она добавила, что сегодня относится себе иначе. Она понимает, чем хочет заниматься, а что противоречит ее жизненным принципам. Кроме того, актриса считает, что с возрастом женщина становится красивее и увереннее в себе. Она призывает не слушать тех, кто считает, что пик женской привлекательности — 20 лет.

«Есть эта уверенность, своего рода чванство, которое возникает, когда вам за 30, и за 40, и за 50, это просто неоспоримо. Вы действительно можете почувствовать энергию. И это так круто, потому что это прямо противоположно тому, чему нас учили как женщин. Это очень похоже на то, как нас приучили думать, что, когда вы станете матерью, вы больше не будете желанной. Но правда в том, что мои подруги на самом деле раскрыли себя с лучшей стороны после того, как стали матерями», — заключила звезда.