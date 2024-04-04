42-летняя Джессика Альба восхитила фанатов фигурой в купальнике

Американская актриса Джессика Альба снялась в купальнике и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в соцсети.

<div id="vk_post_-48064554_45101"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?170"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_45101", -48064554, 45101, '0SyxW02lGbmbqaqxbFbBy3Yy8W4'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

42-летняя знаменитость поделилась серией снимков с отдыха на Гавайях. Так, на одном размещенном фото звезда «Фантастической четверки» предстала перед камерой в бикини, состоящем из розового бандо с бретелями и черных плавок с завязками. Также на ней были соломенная шляпа и солнцезащитные очки.

Поклонники оценили фигуру артистки в комментариях под постом. «Ты такая красивая», «Великолепная Джессика», «Самая красивая женщина на земле», «Вечно молодая», «Потрясающая», — писали они.