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8 апреля 2024, новость

Никита Ефремов объяснил, почему боится заводить детей

Актер признался, что у него возник внутренний страх из-за его семьи
Никита Ефремов
Никита Ефремов | Источник: Алексей Молчановский

Никита Ефремов стал гостем нового выпуска онлайн-шоу «Интересный подкаст» и в беседе с ведущим Владом Агановым рассказал о желании создать семью и иметь детей. 35-летний актер признался, что хочет продолжить свой род. Однако ему пока нужно проанализировать все, что с этим связано.

«Понимаешь, у меня такая интересная семья, столько там всего происходит. Может быть, у меня внутри вообще какой-то страх есть относительно этого. Вот сделаю ребенка сейчас, и его ждет вот это все… Могу я этот страх не осознавать? Ну вот открываю… Есть куча факторов внешних, которые могут меня тормозить», — признался Ефремов.

Сегодня он счастлив в отношениях с Ольгой Шурыгиной, которую представил публике в прошлом году. Он отметил, что сумел проработать свои травмы и пройти внутреннюю трансформацию. Звезде сериала «Библиотекарь» нравится быть рядом с возлюбленной и чувствовать себя полноценным. 

«Мне кажется, отношения имеют смысл, когда ты существуешь в них так, будто их нет. Когда каждый добивается каких-то своих целей, когда вы вдвоем, как два автоматных. Мне не нравится слово “половинка”. Значит я не целый, если я ищу половинку? Я целый, и ты целая. Мы два взрослых человека. Мы реализуем свои цели, а не жертвуем», — заключил актер.

Напомним, Никита Ефремов был женат на актрисе Яне Гладких. Звезды развелись в 2015 году. Позже актер встречался с телеведущей Марией Иваковой, но в конце 2021 года они расстались.

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