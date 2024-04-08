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8 апреля 2024, новость

Татьяна Догилева предстала в необычном образе в роли Зеркальца

Актриса сыграла Зеркальце в сериале «Последний богатырь»
Татьяна Догилева на съемках сериала «Последний богатырь. Наследие»
Татьяна Догилева на съемках сериала «Последний богатырь. Наследие»

Актриса Татьяна Догилева примерила необычный образ для съемок сериала «Последний богатырь. Наследие». Фото артистки предоставил онлайн-кинотеатр Start.

Догилева в новой фантастической истории из вселенной «Последнего богатыря» исполнила роль Зеркальца — волшебной помощницы главной героини Софьи. Волшебное Зеркальце сопровождает героиню во время путешествия в прошлое, поддерживает советами и житейской мудростью.

По словам Догилевой, она в роли Зеркальца воплощает на экране образ няньки, наставницы.

Татьяна Догилева на съемках сериала «Последний богатырь. Наследие»
Татьяна Догилева на съемках сериала «Последний богатырь. Наследие»

«Она где-то сердится, где-то любит, всегда предана героине. Это современная Арина Родионовна, которая помогает не только с бытовыми нуждами, но и с духовными. Зеркальце — это про любовь», — уверена актриса.

С режиссером Антоном Масловым Догилева уже работала в сериале «Вампиры средней полосы» и в фильме «Многоэтажка».

«Она фантастически многоплановая актриса, умеющая мастерски сочетать жесткость и обаяние в одном персонаже. Догилева добавила образу Зеркальца объема и глубины», — говорит Маслов.

По сюжету, Иван (Виктор Хориняк) уже отметил пятидесятилетие, у него две дочери: богатырка Марья (Арина Рожкова) и начинающая колдунья Софья (Эвелина Мазурина). Вновь спасать Белогорье, оказавшееся под угрозой из-за визита колдуна Северина, и отправляться в Москву прошлого на встречу с молодым отцом приходится уже девушкам.

Накануне сыгравшая в «Последнем богатыре» Александра Урсуляк объяснила причину популярности сказок в России.

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