Татьяна Догилева предстала в необычном образе в роли Зеркальца

Татьяна Догилева на съемках сериала «Последний богатырь. Наследие»

Актриса Татьяна Догилева примерила необычный образ для съемок сериала «Последний богатырь. Наследие». Фото артистки предоставил онлайн-кинотеатр Start.

Догилева в новой фантастической истории из вселенной «Последнего богатыря» исполнила роль Зеркальца — волшебной помощницы главной героини Софьи. Волшебное Зеркальце сопровождает героиню во время путешествия в прошлое, поддерживает советами и житейской мудростью.

По словам Догилевой, она в роли Зеркальца воплощает на экране образ няньки, наставницы.

Татьяна Догилева на съемках сериала «Последний богатырь. Наследие»

«Она где-то сердится, где-то любит, всегда предана героине. Это современная Арина Родионовна, которая помогает не только с бытовыми нуждами, но и с духовными. Зеркальце — это про любовь», — уверена актриса.

С режиссером Антоном Масловым Догилева уже работала в сериале «Вампиры средней полосы» и в фильме «Многоэтажка».

«Она фантастически многоплановая актриса, умеющая мастерски сочетать жесткость и обаяние в одном персонаже. Догилева добавила образу Зеркальца объема и глубины», — говорит Маслов.