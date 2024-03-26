Александра Урсуляк объяснила причину популярности сказок в России

Александра Урсуляк на съемках сериала «Последний богатырь. Наследие»

Актриса Александра Урсуляк в беседе с РИА «Новости» предположила, почему жанр сказок становится все популярнее в России.

«Думаю, людям хотелось бы уйти от реальности», — заявила артистка.

Она также призналась, что была ужасно рада сыграть в сиквеле франшизы «Последний богатырь», премьера которого запланирована на 2024 год. Она назвала роль Василисы в сериале «невероятным шагом» и добавила, что открыла много нового о себе и самом съемочном процессе при работе над проектом.