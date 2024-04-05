Василий Ливанов прокомментировал слухи о подозрении на онкологию

Василий Ливанов | Источник: Legion-Media.ru

Актер Василий Ливанов опроверг в беседе с RT, что у него есть подозрения на онкологию.

Ливанов назвал наглой ложью то, что у него нашли опухоль. Артист предположил, что кто-то решил спровоцировать его на скандал. Актер уверил, что с ним все в порядке.

5 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что у Василия Ливанова якобы нашли опухоль. Издание отмечало, что в марте актер проходил обследование, где у него обнаружили анемию.

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В 1988 году он удостоился звания народного артиста РСФСР. А в 2006 году посол Великобритании Энтони Брентон вручил актеру знаки ордена Британской империи за роль известного детектива.