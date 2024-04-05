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5 апреля 2024, новость

Минкультуры объяснило отказ в прокате нового фильма Гая Ричи

Картина «Министерство неджентльменских дел» не получила прокатное удостоверение как для показа в кинотеатрах, так и онлайн
Министерство неджентльменских дел
Министерство неджентльменских дел

В Минкультуры России прокомментировали РИА «Новости» свой отказ в прокате нового фильма британского режиссера Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» на 25 апреля.

В пресс-службе ведомства отметили, что необходимые для проката документы не отвечали установленным законом требованиям.

При этом картина не получила прокатное удостоверение как для показа в кинотеатрах, так и онлайн. Заявителям уведомление об отказе было официально направлено, заключили в ведомстве.

В кинокомпании «Волга» заявили, что в Минкульте отказали фильму в прокате «на основании подпункта “е” пункта 18 правил выдачи».

Картина основана на книге Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: Как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции». Съемки фильма проходили в Турции и Великобритании.

Действие картины разворачивается в 1939 году, когда премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль создает оперативную группу для диверсий в тылу врага.

В ролях — Генри КавиллЭйса ГонсалесАлан РичсонГенри ГолдингЭнрике СагаАлекс ПеттиферКэри ЭлвесХиро Файнс-ТиффинБабс Олусанмокун и Тиль Швайгер

В марте 2024 года вышел сериал Гая Ричи «Джентльмены» по одноименному фильму Ричи 2019 года.

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