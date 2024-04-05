Минкультуры объяснило отказ в прокате нового фильма Гая Ричи

Министерство неджентльменских дел

В Минкультуры России прокомментировали РИА «Новости» свой отказ в прокате нового фильма британского режиссера Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» на 25 апреля.

В пресс-службе ведомства отметили, что необходимые для проката документы не отвечали установленным законом требованиям.

При этом картина не получила прокатное удостоверение как для показа в кинотеатрах, так и онлайн. Заявителям уведомление об отказе было официально направлено, заключили в ведомстве.

В кинокомпании «Волга» заявили, что в Минкульте отказали фильму в прокате «на основании подпункта “е” пункта 18 правил выдачи».

Картина основана на книге Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: Как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции». Съемки фильма проходили в Турции и Великобритании.

Действие картины разворачивается в 1939 году, когда премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль создает оперативную группу для диверсий в тылу врага.