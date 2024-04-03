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3 апреля 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Эрнст, Деревянко, Ткаченко, Борисова с дочерью: звезды на премьере фильма

Знаменитости поддержали выход фильма об одном из самых дерзких ограблений XX века
Во время загрузки произошла ошибка.

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась светская премьера приключенческого экшена «Золото Умальты». На красную дорожку вышли режиссер проекта Андрей Богатырев и исполнители главных ролей Александр Самойленко, Артем ТкаченкоАлексей Шевченков, Софья Эрнст и Павел Деревянко.

Премьеру также посетили звездные гости: Константин Эрнст, Ирина БезруковаПрохор ШаляпинДина Корзун, Алексей Кравченко с супругой, Дана Борисова с дочерью и другие.

«Это было очень интересное приключение», — отметил Андрей Богатырев, вспоминая съемки фильма. По его словам, на площадке сложилась семейная атмосфера, и, несмотря на то, что все устали, сплоченной команде не хотелось завершать работу. 

«Андрей снял все просто великолепно — на уровне мировых, международных шедевров жанра», — подчеркнула автор сценария Ольга Погодина-Кузмина.

«Золото Умальты» — приключенческий фильм, снятый по мотивам реальных событий.

По сюжету, на обоз, который везет 40 пудов золота, нападают грабители в шаманских масках. Петербургский золотопромышленник уверен, что виновато племя кочевых тунгусов. Он набирает отряд головорезов, которые должны помочь ему вернуть украденное. Однако он еще не знает, что золото хочет заполучить не только он.

Во время загрузки произошла ошибка.

Подобные события не были редкостью в начале прошлого века. Караваны с золотом, следующие во Владивосток через Хабаровск, постоянно подвергались нападениям. Во время одного из них злоумышелнники унесли с собой 40 пудов (более 655 кг) драгоценного металла. 

В российский прокат фильм «Золото Умальты» выходит 4 апреля.

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