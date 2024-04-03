Эрнст, Деревянко, Ткаченко, Борисова с дочерью: звезды на премьере фильма

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456240100&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Это было очень интересное приключение», — отметил Андрей Богатырев, вспоминая съемки фильма. По его словам, на площадке сложилась семейная атмосфера, и, несмотря на то, что все устали, сплоченной команде не хотелось завершать работу.

«Андрей снял все просто великолепно — на уровне мировых, международных шедевров жанра», — подчеркнула автор сценария Ольга Погодина-Кузмина.

«Золото Умальты» — приключенческий фильм, снятый по мотивам реальных событий.

По сюжету, на обоз, который везет 40 пудов золота, нападают грабители в шаманских масках. Петербургский золотопромышленник уверен, что виновато племя кочевых тунгусов. Он набирает отряд головорезов, которые должны помочь ему вернуть украденное. Однако он еще не знает, что золото хочет заполучить не только он.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356480&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Подобные события не были редкостью в начале прошлого века. Караваны с золотом, следующие во Владивосток через Хабаровск, постоянно подвергались нападениям. Во время одного из них злоумышелнники унесли с собой 40 пудов (более 655 кг) драгоценного металла.