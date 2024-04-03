Звезда «Шерлока» заменит Майкла Дугласа в ремейке фильма 1989 года

Режиссером новой картины станет постановщик «Остина Пауэрса» Джей Роач, сценарий напишет Тони Макнамара, работавший над фильмами Йоргоса Лантимоса « Фаворитка » (в котором одну из главных ролей также играла Колман) и « Бедные-несчастные ».

По сюжету после 17 лет совместной жизни Оливер и Барбара Роуз, вырастившие детей, решают развестись. Воинственно настроенная Барбара делит дом на две половины и начинает настоящее сражение с супругом.