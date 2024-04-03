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3 апреля 2024, новость

Никита Ефремов поделился мыслями об отце: «Внутри очень много печали и тоски»

Актер признался, что ему хочется обнять отца по возвращении
Никита Ефремов
Никита Ефремов | Источник: Legion-Media.ru

Актер Никита Ефремов признался, что не боится взаимодействовать с отцом на фоне возможного выхода артиста из тюрьмы по УДО. Своими чувствами звезда «Нулевого пациента» поделился на подкасте с Владом Агановым.

«У меня внутри очень много печали и тоски связано с этой темой. Мне очень хочется обнять, как-то направить, помочь… На уровне души, то есть это не про быт. Как будто мне хочется взять свое сердце и его сердце, и вот чтобы они пообнимались, рядом постояли», — заявил Ефремов-младший.

Актер не стал рассказывать, как обстоят дела с выходом Ефремова по УДО. Он подчеркнул, что не юрист, поэтому не может комментировать подобные сообщения. Ефремов также добавил: «Когда все произойдет — тогда и будем радоваться».

4 марта Telegram-канал Mash сообщил, что руководство белгородской колонии, где сейчас находится актер Михаил Ефремов, согласовало ходатайство о его УДО. Теперь документы отправили в Алексеевский суд Белгородской области.

В тот же день в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний опровергли информацию о ходатайстве об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова.

Напомним, что ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии. Сейчас Ефремов отбывает наказание уже на протяжении трех лет.

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