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1 апреля 2024, новость

Любимова ожидает рекордные сборы в российском кинопрокате в 2024 году

Министр культуры РФ считает, что 2024 год побьет рекордные сборы кинопроката прошлого года
Ольга Любимова
Ольга Любимова

Министр культуры РФ Ольга Любимова рассчитывает, что 2024 год будет успешным для российского кинопроката и сможет побить рекорд по итоговым кассовым сборам прошлого года в 40 млрд рублей.

«С января вышло беспрецедентное количество фильмов-миллиардников. Очень болеем за каждую картину. Если раньше такой фильм появлялся раз в год — в новогодние праздники, то теперь видим очень активную по посещаемости зиму. <…> Зная, какие картины готовятся к выходу в прокат, действительно есть шанс побить рекорды [прошлого года]», — сказала Любимова 1 апреля в интервью ТАСС в координационном центре правительства на международной выставке-форуме «Россия».

Также министр культуры назвала лето одним из самых сложных периодов для кинотеатрального показа. При этом Любимова отметила, что летом 2024 года на экраны выйдет долгожданная премьера — вторая часть фильма «Майор Гром».

Также министр в интервью заявила, что в России «последовательно и беспощадно» разрушили миф о том, что без американского кинематографа не будет и национального. «Нет американского кино — есть российский кинематограф. Все равно люди ходят. Все говорили, что кинотеатры умрут без американского кино. Не умрут кинотеатры без американского кино», — заключила Любимова.

Также она прокомментировала и другой стереотип — о российских пользователях, которые якобы не готовы платить за легальный контент на стриминговых сервисах. «Новый рекорд, о котором говорят коллеги из “Кинопоиска”, — “Холоп” — за первые сутки собрал 850 тыс. просмотров. <…> Этот рынок очень активно развивается. И мы следим внимательно вместе с командой российских продюсеров, и коллегами из Фонда кино, и коллегами из онлайн-платформ, чем можем помочь, поддержать, какие решения принять для того, чтобы рынок еще активнее развивался, а зритель имел широкий, яркий репертуар», — рассказала министр.

Ранее, 1 марта, «Известия» сообщили, что онлайн-кинотеатры на треть и более увеличат инвестиции в оригинальный контент в 2024 году, например Wink — в 1,7 раза. Темпы производства в 2024 году участники рынка будут сохранять, а закупки фильмов и сериалов из других стран, наоборот, увеличиваться не будут. Эксперты называют 2024 год расцветом собственных проектов (так называемых originals).

До этого, 9 октября прошлого года, Любимова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявила, что число зрителей, которые смотрят отечественное кино, выросло за три года более чем вдвое — с 42,5 млн в 2020-м до 87 млн человек в 2023 году. Она также заявила, что по состоянию на 9 октября 2023 года показ осуществлялся в 5,5 тыс. кинотеатрах РФ.

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