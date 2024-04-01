New York Post назвал самую стильную знаменитость 2024 года

Издание New York Post представило список наиболее стильных знаменитостей этого года. Его возглавила актриса Эмма Стоун, в этом году ставшая также лауреатом «Оскара» за роль в фильме «Бедные-несчастные», которую снял режиссер Йоргос Лантимос.
Как отмечает издание, в рейтинг также вошла Марго Робби — за оригинальность в выборе нарядов и аксессуаров «при создании образов, вдохновленные золотым Голливудом».
Среди других отмеченных стилистами в списке — актрисы Давайн Джой Рэндольф, Флоренс Пью, Америка Феррера, Лили Гладстоун, Сандра Хюллер и Грета Ли за их «вклад в мир кино и неповторимый стиль». Отметим, что среди них на «Оскар» были номинированы Гладстоун, Хюллер, а Давайн Джой Рэндольф получила «Оскар» как лучшая актриса второго плана.