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1 апреля 2024, новость

New York Post назвал самую стильную знаменитость 2024 года

Эмма Стоун возглавила список самых стильных знаменитостей текущего года
Эмма Стоун
Эмма Стоун | Источник: Legion-Media.ru

Издание New York Post представило список наиболее стильных знаменитостей этого года. Его возглавила актриса Эмма Стоун, в этом году ставшая также лауреатом «Оскара» за роль в фильме «Бедные-несчастные», которую снял режиссер Йоргос Лантимос.

Как отмечает издание, в рейтинг также вошла Марго Робби — за оригинальность в выборе нарядов и аксессуаров «при создании образов, вдохновленные золотым Голливудом».

Среди других отмеченных стилистами в списке — актрисы Давайн Джой Рэндольф, Флоренс Пью, Америка Феррера, Лили Гладстоун, Сандра Хюллер и Грета Ли за их «вклад в мир кино и неповторимый стиль». Отметим, что среди них на «Оскар» были номинированы Гладстоун, Хюллер, а Давайн Джой Рэндольф получила «Оскар» как лучшая актриса второго плана.

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