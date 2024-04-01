New York Post назвал самую стильную знаменитость 2024 года

Издание New York Post представило список наиболее стильных знаменитостей этого года. Его возглавила актриса Эмма Стоун, в этом году ставшая также лауреатом «Оскара» за роль в фильме «Бедные-несчастные», которую снял режиссер Йоргос Лантимос.