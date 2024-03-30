Еще одна звезда «Постучись в мою дверь» примет участие в турецком «Холопе»

Мелиса Денгель

Еще одна звезда сериала «Постучись в мою дверь» примет участие в турецкой адаптации российской комедии «Холоп». Об этом сообщает издание The Girl.

Издание выяснило, что Мелиса Денгель в картине «Холоп в Турции» исполнит роль героини, в которую влюбляется главный герой-мажор в исполнении Керема Бюрсина. В оригинальном фильме эту роль исполнила Александра Бортич.

Денгель сыграла Джерен в сериале «Постучись в мою дверь».

Съемки картины запланированы на июнь, а в качестве локаций для османского города XVI века будут использовать места, ранее появлявшиеся в сериалах «Великолепный век» и «Воскресший Эртугрул».

«Мы ожидаем, что в Турции “Холоп” тоже станет народным хитом и полюбится зрителю. Сценарий нашей версии претерпел ряд изменений, у нас другая историческая эпоха, морские сцены, пираты и самое главное — шикарный каст из турецких звезд во главе с Керемом Бюрсином», — заявила продюсер Карина Миа Сатлыкова.