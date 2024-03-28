Сыгравший Серкана Болата актер снимется в турецкой версии «Холопа»

Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»

В Турции снимут ремейк российской комедии Клима Шипенко «Холоп». Картина под названием «Холоп в Турции» сохранит оригинальную концепцию и расскажет о перевоспитании избалованного мажора с помощью перемещения в «прошлое».

Главную роль в турецкой комедии исполнит звезда сериала «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин. Он сыграет надменного наследника богатой семьи Мете, который попадет в османский город XVI века, где станет обычным «холопом». В оригинальной картине соответствующую роль играл Милош Бикович.

Съемки «Холопа в Турции» начнутся в июне в локациях сериалов «Великолепный век» и «Воскресший Эртугрул». Производством занимаются турецкая кинокомпания Kunay Film и российская студия Yellow, Black and White. Режиссером картины стал Онур Унлю, ранее снимавший сериалы «Лейла и Меджнун» и «Пять братьев».

Помимо Бюрсина, в фильме занята еще одна звезда «Постучись в мою дверь» — актриса Мелиса Денгель. По словам генерального продюсера Kunay Film Карины Мии Салтыковой, «Холоп в Турции» будет отличаться от оригинальной версии другой исторической эпохой, морскими сценами и пиратами.

Напомним, комедия «Холоп» вышла в 2019 году, собрала в прокате 3 миллиарда рублей и стала самым кассовым российским фильмом. Вышедший в январе 2024 года «Холоп 2» превзошел первую часть по кассовым сборам и заработал почти 3,9 миллиарда рублей. В марте стало известно, что история получит продолжение в третьем фильме, премьера которого запланирована на 23 января 2025 года.

По словам продюсера Yellow, Black and White Жанны Шахшаевой, права на адаптацию «Холопа» были проданы более чем в десять стран мира, среди них Индия, Мексика, Франция и Италия. А в 2023 году уже вышел первый ремейк — «Холоп. Однажды в Монголии».