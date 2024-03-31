«Бременские музыканты» и еще 4 отличных новых фильма для всей семьи

«Бременские музыканты»
Трубадур, прекрасная Принцесса и другие любимые с детства герои советского мультфильма вернулись на экраны в новом прочтении сказки братьев Гримм — и с новыми любопытными предысториями.
Трубадур — сирота с трагическим детством, мечтающий не только спеть лучшую песню на свете, но и отомстить тем, кто несправедливо упек его в тюрьму. Вместе с труппой отверженных обществом музыкантов — Кошкой, Псом, Петухом и Ослом — они потрясают бременскую сцену и знакомятся с Принцессой, которая решает с их помощью сбежать из дворца.
«Бременские музыканты» режиссера и сценариста Алексея Нужного получились красочным и драйвовым мюзиклом с увлекательной историей, яркими музыкальными номерами и эффектными героями в исполнении Тихона Жизневского, Валентины Ляпиной, Ирины Горбачевой, Сергея Бурунова, Константина Хабенского и других.
Но главное — создателям удалось гармонично вплести в картину музыку Геннадия Гладкова, благодаря которой с новой силой звучат бессмертные хиты, дарящие надежду на то, что «ночь пройдет, наступит утро ясное». Солнце обязательно взойдет.
«Белая птица. Новое чудо»
Пожилая французская художница Сара Блум узнает, что ее внука Джулиана исключили из школы за буллинг, а в новом учебном заведении дела идут не очень. Чтобы подбодрить мальчика и открыть ему глаза на важные вещи, женщина рассказывает Джулиану историю из собственной жизни.
Будучи совсем юной еврейкой из оккупированной нацистами Франции, Сара была спасена семьей своего одноклассника, проявившей доброту и невероятную храбрость.
Действие картины разворачивается во вселенной драмы «Чудо» с Джулией Робертс, пускай для новой истории это не так уж и важно. «Белая птица. Новое чудо» — проникновенное кино для детей постарше, обернутое в сказочное повествование и предлагающее мягкий и доступный для восприятия в юном возрасте разговор на серьезные темы.
«Волшебное приключение Да Винчи»
Гениальный изобретатель и блестящий художник Леонардо Да Винчи отправляется из Италии во Францию, чтобы продолжать свои эксперименты, конструировать новые механизмы и исследовать потенциал человеческого тела. Великого творца волнует вопрос — в чем смысл жизни?
История итальянского гения от сценариста «Рататуя», основанная на рисунках и реальных фактах из биографии Леонардо, — удивительной красоты анимационное путешествие, заражающее жаждой научных поисков и творческой мысли.
«Волшебное приключение Да Винчи» — добрая, трогательная и захватывающая сказка, идеальная для первого знакомства ребенка с гением эпохи Возрождения.
«Детектив Табо»
11-летний Табо мечтает стать детективом и раскрывать сложные преступления — прямо как в кино! Но есть одна проблема: в мирном уголке африканской саванны, где живет Табо, никогда ничего не происходит. Все меняется, когда в местном заповеднике обнаруживают мертвого носорога. Дядю Табо, работающего смотрителем заповедника, начинают подозревать в браконьерстве, и мальчик решает взять дело в свои руки, чтобы найти настоящих преступников.
В этом колоритном и солнечном фильме есть все, чтобы заинтересовать юных зрителей и не дать заскучать их родителям — даже несмотря на то, что взрослым не составит большого труда разгадать детективную интригу раньше времени.
Погружая в экзотический быт героев, «Детектив Табо» показывает детям, каким разнообразным может быть мир, учит эмпатии, состраданию, любви к животным и людям.
«Большое маленькое приключение»
Приключений и подвигов много не бывает — это утверждение всем своим существованием доказывает мечтатель и охотник за острыми ощущениями Дон Кихот! Хоть он и не настоящий рыцарь, а всего лишь кукольный, отваги, а также безграничной фантазии ему не занимать.
Разочарованный в театре, где ему отводят только роль шута, Дон Кихот решает изменить свою судьбу.
Вдохновляющая анимационная комедия от сценаристов «Истории игрушек» сражает буйством красок и воображения, рождающего удивительные миры вокруг героев. Наглядная история о силе мечты и настоящей дружбы, «Большое маленькое приключение» учит зрителей всех возрастов принимать себя и других такими, какие они есть.