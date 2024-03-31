Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
31 марта 2024, статьяЧто посмотретьОбзоры

«Бременские музыканты» и еще 4 отличных новых фильма для всей семьи

Ищете, что посмотреть с детьми? Мы выбрали пять фильмов последнего времени с добрыми и захватывающими историями о важном, которые увлекут как юных зрителей, так и их родителей

«Бременские музыканты»

Во время загрузки произошла ошибка.

Трубадур, прекрасная Принцесса и другие любимые с детства герои советского мультфильма вернулись на экраны в новом прочтении сказки братьев Гримм — и с новыми любопытными предысториями.

Трубадур — сирота с трагическим детством, мечтающий не только спеть лучшую песню на свете, но и отомстить тем, кто несправедливо упек его в тюрьму. Вместе с труппой отверженных обществом музыкантов — Кошкой, Псом, Петухом и Ослом — они потрясают бременскую сцену и знакомятся с Принцессой, которая решает с их помощью сбежать из дворца.

Бременские музыканты
6.4
Бременские музыканты
2024/Россия6+комедияприключениясемейныйфэнтези
Моя оценка

«Бременские музыканты» режиссера и сценариста Алексея Нужного получились красочным и драйвовым мюзиклом с увлекательной историей, яркими музыкальными номерами и эффектными героями в исполнении Тихона Жизневского, Валентины Ляпиной, Ирины Горбачевой, Сергея Бурунова, Константина Хабенского и других.

Но главное — создателям удалось гармонично вплести в картину музыку Геннадия Гладкова, благодаря которой с новой силой звучат бессмертные хиты, дарящие надежду на то, что «ночь пройдет, наступит утро ясное». Солнце обязательно взойдет.

«Белая птица. Новое чудо»

Во время загрузки произошла ошибка.

Пожилая французская художница Сара Блум узнает, что ее внука Джулиана исключили из школы за буллинг, а в новом учебном заведении дела идут не очень. Чтобы подбодрить мальчика и открыть ему глаза на важные вещи, женщина рассказывает Джулиану историю из собственной жизни.

Будучи совсем юной еврейкой из оккупированной нацистами Франции, Сара была спасена семьей своего одноклассника, проявившей доброту и невероятную храбрость.

Белая птица. Новое чудо
2023/США18+драмаприключениясемейный
Моя оценка

Действие картины разворачивается во вселенной драмы «Чудо» с Джулией Робертс, пускай для новой истории это не так уж и важно. «Белая птица. Новое чудо» — проникновенное кино для детей постарше, обернутое в сказочное повествование и предлагающее мягкий и доступный для восприятия в юном возрасте разговор на серьезные темы.

«Волшебное приключение Да Винчи»

Во время загрузки произошла ошибка.

Гениальный изобретатель и блестящий художник Леонардо Да Винчи отправляется из Италии во Францию, чтобы продолжать свои эксперименты, конструировать новые механизмы и исследовать потенциал человеческого тела. Великого творца волнует вопрос — в чем смысл жизни?

6.9
Волшебное приключение Да Винчи
2023/США, Ирландия, Люксембург, Франция6+комедиямультфильмыприключениясемейный
Моя оценка

История итальянского гения от сценариста «Рататуя», основанная на рисунках и реальных фактах из биографии Леонардо, — удивительной красоты анимационное путешествие, заражающее жаждой научных поисков и творческой мысли.

«Волшебное приключение Да Винчи» — добрая, трогательная и захватывающая сказка, идеальная для первого знакомства ребенка с гением эпохи Возрождения.

«Детектив Табо»

Во время загрузки произошла ошибка.

11-летний Табо мечтает стать детективом и раскрывать сложные преступления — прямо как в кино! Но есть одна проблема: в мирном уголке африканской саванны, где живет Табо, никогда ничего не происходит. Все меняется, когда в местном заповеднике обнаруживают мертвого носорога. Дядю Табо, работающего смотрителем заповедника, начинают подозревать в браконьерстве, и мальчик решает взять дело в свои руки, чтобы найти настоящих преступников. 

Детектив Табо
2023/Германия12+семейный
Моя оценка

В этом колоритном и солнечном фильме есть все, чтобы заинтересовать юных зрителей и не дать заскучать их родителям — даже несмотря на то, что взрослым не составит большого труда разгадать детективную интригу раньше времени.

Погружая в экзотический быт героев, «Детектив Табо» показывает детям, каким разнообразным может быть мир, учит эмпатии, состраданию, любви к животным и людям.

«Большое маленькое приключение»

Во время загрузки произошла ошибка.

Приключений и подвигов много не бывает — это утверждение всем своим существованием доказывает мечтатель и охотник за острыми ощущениями Дон Кихот! Хоть он и не настоящий рыцарь, а всего лишь кукольный, отваги, а также безграничной фантазии ему не занимать.

Разочарованный в театре, где ему отводят только роль шута, Дон Кихот решает изменить свою судьбу.

Большое маленькое приключение
6.7
Большое маленькое приключение
2023/Бельгия, Испания, Франция6+комедиямультфильмыприключениясемейный
Моя оценка

Вдохновляющая анимационная комедия от сценаристов «Истории игрушек» сражает буйством красок и воображения, рождающего удивительные миры вокруг героев. Наглядная история о силе мечты и настоящей дружбы, «Большое маленькое приключение» учит зрителей всех возрастов принимать себя и других такими, какие они есть.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Ирина Горбачева
Ирина Горбачева
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Бременские музыканты1 р.
Бременские музыканты
Тихон Жизневский
Тихон Жизневский
Большое маленькое приключение1 р.
Большое маленькое приключение
Алексей Нужный
Алексей Нужный
1 р.
Волшебное приключение Да Винчи
249 р.
Белая птица. Новое чудо
1 р.
Детектив Табо
Сергей Бурунов
Сергей Бурунов
Валентина Ляпина
Валентина Ляпина
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Спойлер»
Спойлер
Трейлер
Кадр из сериала «Красные линии» (1 сезон)
Красные линии
Тизер N2
Кадр из фильма «Незнакомцы: Часть первая»
Незнакомцы. Начало
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Сочувствующий»
Сочувствующий
Трейлер N3 (англ.)
Кадр из фильма «Без глазури: История 'Поп-Тартс'»
Без глазури: История «Поп-Тартс»
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Сестры» (3 сезон)
Сестры
Трейлер (3 сезон)
Кадр из сериала «Точка ноль»
Точка ноль
Трейлер
Кадр из фильма «Меч короля»
Меч короля
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь