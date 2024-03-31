«Бременские музыканты» и еще 4 отличных новых фильма для всей семьи

«Бременские музыканты»

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Трубадур, прекрасная Принцесса и другие любимые с детства герои советского мультфильма вернулись на экраны в новом прочтении сказки братьев Гримм — и с новыми любопытными предысториями.

Трубадур — сирота с трагическим детством, мечтающий не только спеть лучшую песню на свете, но и отомстить тем, кто несправедливо упек его в тюрьму. Вместе с труппой отверженных обществом музыкантов — Кошкой, Псом, Петухом и Ослом — они потрясают бременскую сцену и знакомятся с Принцессой, которая решает с их помощью сбежать из дворца.

Но главное — создателям удалось гармонично вплести в картину музыку Геннадия Гладкова, благодаря которой с новой силой звучат бессмертные хиты, дарящие надежду на то, что «ночь пройдет, наступит утро ясное». Солнце обязательно взойдет.

«Белая птица. Новое чудо»

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Пожилая французская художница Сара Блум узнает, что ее внука Джулиана исключили из школы за буллинг, а в новом учебном заведении дела идут не очень. Чтобы подбодрить мальчика и открыть ему глаза на важные вещи, женщина рассказывает Джулиану историю из собственной жизни.

Будучи совсем юной еврейкой из оккупированной нацистами Франции, Сара была спасена семьей своего одноклассника, проявившей доброту и невероятную храбрость.

Действие картины разворачивается во вселенной драмы «Чудо» с Джулией Робертс, пускай для новой истории это не так уж и важно. «Белая птица. Новое чудо» — проникновенное кино для детей постарше, обернутое в сказочное повествование и предлагающее мягкий и доступный для восприятия в юном возрасте разговор на серьезные темы.

«Волшебное приключение Да Винчи»

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Гениальный изобретатель и блестящий художник Леонардо Да Винчи отправляется из Италии во Францию, чтобы продолжать свои эксперименты, конструировать новые механизмы и исследовать потенциал человеческого тела. Великого творца волнует вопрос — в чем смысл жизни?

История итальянского гения от сценариста «Рататуя», основанная на рисунках и реальных фактах из биографии Леонардо, — удивительной красоты анимационное путешествие, заражающее жаждой научных поисков и творческой мысли.

«Волшебное приключение Да Винчи» — добрая, трогательная и захватывающая сказка, идеальная для первого знакомства ребенка с гением эпохи Возрождения.

«Детектив Табо»

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11-летний Табо мечтает стать детективом и раскрывать сложные преступления — прямо как в кино! Но есть одна проблема: в мирном уголке африканской саванны, где живет Табо, никогда ничего не происходит. Все меняется, когда в местном заповеднике обнаруживают мертвого носорога. Дядю Табо, работающего смотрителем заповедника, начинают подозревать в браконьерстве, и мальчик решает взять дело в свои руки, чтобы найти настоящих преступников.

Детектив Табо 2023 / Германия 12+ семейный Моя оценка Хочу посмотреть

В этом колоритном и солнечном фильме есть все, чтобы заинтересовать юных зрителей и не дать заскучать их родителям — даже несмотря на то, что взрослым не составит большого труда разгадать детективную интригу раньше времени.

Погружая в экзотический быт героев, «Детектив Табо» показывает детям, каким разнообразным может быть мир, учит эмпатии, состраданию, любви к животным и людям.

«Большое маленькое приключение»

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Приключений и подвигов много не бывает — это утверждение всем своим существованием доказывает мечтатель и охотник за острыми ощущениями Дон Кихот! Хоть он и не настоящий рыцарь, а всего лишь кукольный, отваги, а также безграничной фантазии ему не занимать.

Разочарованный в театре, где ему отводят только роль шута, Дон Кихот решает изменить свою судьбу.