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29 марта 2024, новость

Хоррор о Винни-Пухе станет триквелом

Режиссер подтвердил выход третьей части
Кадр из фильма «Винни-Пух: Кровь и мед»
Кадр из фильма «Винни-Пух: Кровь и мед»

Хоррор «Винни-Пух: Кровь и мед» режиссера Риза Фрейка-Уотерфилда станет триквелом. Об этом пишет Variety.

Кинематографист подтвердил выход третьей части. По словам продюсеров, третья часть будет иметь больший бюджет, чем предыдущие фильмы, и в нем будут представлены новые персонажи из оригинальных историй о Винни-Пухе.

Ранее сообщалось, что вторая часть хоррора о Винни-Пухе получила максимальный, 100-процентный рейтинг свежести, согласно оценкам кинокритиков на сайте Rotten Tomatoes.

Сюжет первой части фильма рассказывает о компании девушек, которые прибывают на отдых в загородный дом, где на них нападают монстры. «Из-за предательства Кристофера Робина Винни-Пух с Пятачком слетают с катушек и становятся кровожадными маньяками», — говорится в описании к трейлеру.

Напомним, что фильм «Винни-Пух: Кровь и мед» получил «Золотую малину» как худший фильм 2023 года.

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