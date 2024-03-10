Назван худший фильм 2023 года

Кадр из фильма «Винни-Пух: Кровь и мед»

Фильм ужасов «Винни-Пух: Кровь и мед» режиссера Риза Фрейка-Уотерфилда получил премию «Золотая малина» в номинации «Худший фильм года». Церемония награждения прошла накануне, 9 марта, в Лос-Анджелесе.

Картина рассказывает о встрече взрослого Кристофера Робина с культовыми детскими литературными персонажами — Винни-Пухом и Пятачком, только в иной интерпретации последних. В ленте они истребляют всех, кто оказывается в их лесу.

Всего фильму «Винни-Пух: Кровь и мед» вручили пять «Золотых малин» в номинациях: «Худший фильм», «Худший режиссер», «Худший сценарий», «Худший ремейк, сиквел или рип-офф», «Худшая пара героев». Картину описали как «отвратительный косяк, который не оправдывает даже элементарных ожиданий, возникших из-за его концептуального трюка».

Ранее сообщалось, что фильм «Неудержимые 4» стал лидером по числу номинаций на антипремию «Золотая малина».