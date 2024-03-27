Сиквел хоррора о Винни-Пухе получил максимальный рейтинг на Rotten Tomatoes

Отмечается, что новый фильм значительно вырос по качеству в сравнении с оригиналом. Его охарактеризовали как гротескный и зловещий. «Мне действительно теперь любопытно посмотреть, куда движется эта сумасшедшая кинематографическая вселенная», — написал один из критиков. «“Винни-Пух: Кровь и мед 2” — это жуткий мета-хоррор, который обязательно удивит публику», — добавил другой.