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27 марта 2024, новость

Сиквел хоррора о Винни-Пухе получил максимальный рейтинг на Rotten Tomatoes

Фильм «Винни-Пух: Кровь и мед 2» получил максимальный рейтинг на Rotten Tomatoes

Вторая часть хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед» режиссера Риза Фрейка-Уотерфилда получила максимальный, 100-процентный рейтинг свежести, согласно оценкам кинокритиков на сайте Rotten Tomatoes.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что новый фильм значительно вырос по качеству в сравнении с оригиналом. Его охарактеризовали как гротескный и зловещий. «Мне действительно теперь любопытно посмотреть, куда движется эта сумасшедшая кинематографическая вселенная», — написал один из критиков. «“Винни-Пух: Кровь и мед 2” — это жуткий мета-хоррор, который обязательно удивит публику», — добавил другой.

Сюжет первой части фильма рассказывает о компании девушек, которые прибывают на отдых в загородный дом, где на них нападают монстры. «Из-за предательства Кристофера Робина Винни-Пух с Пятачком слетают с катушек и становятся кровожадными маньяками», — говорится в описании к трейлеру. 

Напомним, что фильм «Винни-Пух: Кровь и мед» получил «Золотую малину» как худший фильм 2023 года.

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