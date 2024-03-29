Бурунов рассказал о желании похудеть

Актер Сергей Бурунов сообщил в беседе с NEWS.ru, что хотел бы сбросить вес.
Артист ответил на комплимент журналистов во время пресс-подхода за кулисами музыкальной премии «Новое Радио AWARDS». «Ну это вы мне льстите, конечно, но приятно. Целей не ставил. [Разве что] сбросить вес», — отметил актер.
Бурунов снялся в таких проектах, как «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Бременские музыканты», «Полицейский с Рублевки», «Домашний арест», «Последний богатырь: Корень зла», «Ивановы-Ивановы».
В марте 2024 года Бурунов заявил, что не стал озвучивать Грю из мультфильма «Гадкий я 4» из-за геополитических проблем. Актер не смог ответить на вопрос, когда россиянам ждать мультфильм с его озвучкой.
Накануне Бурунов прокомментировал важность получения актерского образования. Артист подчеркнул, что талант без ремесла — это эфир.