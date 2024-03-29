Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов прокомментировал важность получения актерского образования. Его слова приводит News.ru.
Актер отметил, что любому артисту «очень желательно» получить профильное образование, а также подчеркнул, что талант без ремесла — это эфир.
«Как и в любой профессии, есть фундамент, есть ремесло, которое ты дальше развиваешь в систему. Да, есть исключения, не спорю. Но тогда бы не было профильных вузов, не было бы профессионального отбора. И не было бы конкурентной среды», — заявил актер.
Ранее актриса Екатерина Гусева объяснила, почему актерам кино не нужно образование.