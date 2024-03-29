Кристофера Нолана посвятят в рыцари

Режиссер « Оппенгеймера » Кристофер Нолан , награжденный премией «Оскар», получит титул рыцаря. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на документы правительства Великобритании.

На 96-й церемонии премии «Оскар» фильм «Оппенгеймер» отличился сразу в семи номинациях: за лучший фильм, за лучшую мужскую роль второго плана — Роберт Дауни-мл., лучший монтаж, лучшую операторскую работу, лучший саундтрек и лучшую режиссуру (первая статуэтка для Нолана после восьми номинаций). Актер Киллиан Мерфи, сыгравший в «Оппенгеймере» главную роль, получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль».