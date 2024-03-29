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29 марта 2024, новость

Кристофера Нолана посвятят в рыцари

При этом супруга оскароносного режиссера получит титул леди
Кристофер Нолан
Кристофер Нолан | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер «Оппенгеймера» Кристофер Нолан, награжденный премией «Оскар», получит титул рыцаря. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на документы правительства Великобритании.

При этом супруга Нолана — кинопродюсер Эмма Томас — получит титул леди. Среди знаменитостей статусом рыцаря обладают британские актеры Шон Коннери, Энтони Хопкинс, Бенедикт Камбербэтч, Эдди Редмэйн, Хью Лори, а также следующие музыканты: солист The Rolling Stones Мик Джаггер, Пол Маккартни и Элтон Джон.

На 96-й церемонии премии «Оскар» фильм «Оппенгеймер» отличился сразу в семи номинациях: за лучший фильм, за лучшую мужскую роль второго плана — Роберт Дауни-мл., лучший монтаж, лучшую операторскую работу, лучший саундтрек и лучшую режиссуру (первая статуэтка для Нолана после восьми номинаций). Актер Киллиан Мерфи, сыгравший в «Оппенгеймере» главную роль, получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль».

Ранее стало известно, что Нолан приступил к работе над новым фильмом

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