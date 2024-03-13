Недавно получивший «Оскар» Нолан приступил к работе над новым фильмом

Кристофер Нолан | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер «Оппенгеймера» Кристофер Нолан приступил к работе над сценарием нового фильма. Об этом сообщило издание Puck.

На данный момент детали следующего проекта кинематографиста держатся в секрете. До этого постановщик признавался, что его новая картина будет масштабной. По словам Нолана, его тянет работать над подобными фильмами. В феврале режиссер заявил о желании поработать в жанре хоррор, но отметил, что для работы над такой лентой нужна «выдающаяся» идея.

Издание Variety заявило, что следующим фильмом постановщика может стать ремейк сериала «Заключенный» о британском агенте, который ушел со службы в «деревню».

Недавно стало известно, что Кристофер Нолан заработал за фильм «Оппенгеймер» чуть меньше $100 млн. В эту сумму входят гонорар, компенсация расходов, процент от кассовых сборов и бонус за победу на «Оскаре 2024».